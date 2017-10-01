المركز يوفر سرعة إنترنت تصل إلى 500 ميجابايت في الثانية وخدمة موثوقة ومنتظمة

كشفت شركة الأرجان العالمية العقارية امس عن تقديمها خدمة إنترنت فائقة السرعة لجميع الشركات المستأجرة في مركز أرجان للأعمال، إذ توفر لهم سرعة تصل الى 500 ميجابايت في الثانية وخدمة موثوقة ومنتظمة ليتمكن المستأجرون من العمل دون انقطاع وبالسرعة التي تخدم أعمالهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي مركز الأرجان للأعمال إلى دعم جميع أحجام الشركات عبر تلبية احتياجاتها بمكاتب مجهزة بالكامل في بيئة عمل فريدة مصممة بحسب المعايير العالمية للاستدامة المعمارية التي تجسد التوازن المثالي بين الجانب المهني من المركز والحياة الاجتماعية التي تخلقها مرافق المركز.

ويمتاز المركز بموقعه الاستراتيجي في قلب التقاطع الذي يتم إنشاؤه حاليا بين المركز المالي في العاصمة والمناطق الصناعية المجاورة. ويهدف مركز أرجان للأعمال إلى أن يكون الموقع المثالي للشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا بفضل خدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة التي يوفرها، فضلا عن خدمة الشركات المحلية والأجنبية عامة من موقعه في المنطقة التجارية الحرة الذي يمكن الشركات من الاستفادة من العديد من المزايا التجارية الموضوعة في هذه المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان م.خالد خضير المشعان: تجد الشركات الصغيرة المتخصصة في التكنولوجيا والمجالات الإبداعية وكذلك الشركات الكبيرة والأجنبية، مقرا مثاليا لأعمالها، إذ يوفر المركز مساحات واسعة ومرنة يمكن تصميمها على حسب حجم ومتطلبات الشركة، يشمل الخدمات التي تسهل عملية إدارة المكاتب، ناهيك عن المزايا العديدة التي تخلق إحساسا بالانتماء الاجتماعي والتي تشجع نمو الشركات والعاملين بها.