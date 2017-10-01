الجلسة تناولت أهمية منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مركز الابتكار العالمي المقبل

استضافت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» مؤخرا الفعالية الخاصة «مستقبل الابتكار» وشكلت الفعالية منصة مميزة لاستعراض أحدث الابتكارات التي تسعى شركة «هواوي» من خلالها إلى قيادة وتطوير قطاع صناعة الهواتف الذكية الاستهلاكية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على طموحات الشركة في أن تصبح علامة تجارية رائدة عالميا بمجال التكنولوجيا.



وتخلل الفعالية عقد جلسة مناقشة مفتوحة حول موضوع الابتكار بحضور كوكبة من ألمع العقول ورواد الأعمال الصينيين، وممثلين عن كبريات شركات التكنولوجيا الإقليمية. وقد تم اختيار شركة «إي باندا» الصينية الناشئة - التي تعزز أواصر التواصل بين الصين والشرق الأوسط - لتكون شريك التعاون لهذه الفعالية.

حضر جلسة المناقشة التفاعلية نخبة من رواد الفكر من مجموعة من أبرز الشركات المبتكرة في المنطقة بما فيها «سوق» و«اتصالات» و«سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط» و«لمسة» و«ديجيتال ميديا سيرفيسز» وصندوق «سمارت ستارت».



وإلى جانب كوكبة من كبار رواد الأعمال الصينيين، استكشفت المجموعة الفرص الواعدة للشركات الصينية المبتكرة لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المتنامية بمنطقة الشرق الأوسط. وتطرقت النقاشات إلى موضوعين أساسيين أولهما سلط الضوء على التصورات المتغيرة للمنتجات والخدمات في المنطقة، ومدى الحرص على تنمية قطاع الابتكار في الشرق الأوسط عبر الشراكات مع الهيئات الصينية. وركز الموضوع الثاني على الترفيه الرقمي ليضيء على الحاجة للابتكار في مجال المحتوى وأهمية ترجمته بأسلوب ملائم للمنطقة.



بهذه المناسبة، قال جاستن تشين، العضو المنتدب في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لشؤون الخدمات السحابية الاستهلاكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعتبر الصين مركز الابتكار الرائد عالميا، وتقدم منتجات استهلاكية ذكية تعتمد على عمليات تصنيع مدعومة بأحدث التقنيات وأرقى معايير الجودة. وشهدت السنوات القليلة الماضية تحولات جذرية في النظرة إلى المنتجات الصينية، وتعتبر الصين اليوم من أبرز الدول الموفرة للمنتجات والسلع المبتكرة والفريدة والقابلة للتخصيص. وفي ظل التركيز المتزايد في المنطقة على دفع عجلة التقنيات المبتكرة، سلطت مناقشات الجلسة الضوء على أهمية منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مركز الابتكار العالمي المقبل، وقدمت شرحا حول سبل الاستفادة من نجاحات وخبرات رواد الأعمال الصينيين وتطبيقها للارتقاء بمشهد ريادة الأعمال المزدهر في المنطقة.