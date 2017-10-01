محمود عيسى

ذكرت مصادر صناعية مطلعة عن استكمال اعمال التصميم المتعلقة بمشروع تحديث محطة تعزيز الغاز رقم 160 التابعة لشركة نفط الكويت.

وأبلغت المصادر مجلة ميد بأنه من المتوقع أن تقوم الشركة بتوجيه الدعوة للشركات المعنية لتقديم عروضها بشأن عقد المشروع المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC مطلع عام 2018، كما قالت ان الميزانية المرصودة لتنفيذه قد تتراوح بين 260 مليون و300 مليون دولار.

ومن المقرر ان يشمل نطاق تحديث المحطة بين امور اخرى اضافة وحدة قطر أخرى إلى المنشأة، الواقعة جنوب شرقي الكويت.

وكان العقد الأصلي المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC لمشروع محطة التعزيز تبلغ قيمته 649 مليون دولار، علما ان شركة سايبيم الايطالية كانت قد فازت به في عام 2008.

تجدر الاشارة الى ان محطة تعزيز الغاز 160 انشئت في الاصل مع قطاري ضغط متطابقين في مرحلة واحدة، لتعمل بطاقة نقل تبلغ 249 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحامض من مراكز التجميع ذوات الارقام 3 و4 و6 و7 و21 التابعة لشركة نفط الكويت.