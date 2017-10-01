علقت شركة بيان للاستثمار على كلام نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح خلال مؤتمر «يوروموني – الكويت 2017» خلال الأسبوع المنقضي بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أثمرت تطورا في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمرين المحليين والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أنه بعد مضي سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ما أثمر توفير أكثر من مليار في ميزانية 2016/2017.



ورأى تقرير «بيان» أن الاقتصاد الكويتي رغم جهود الإصلاح الاقتصادي مازال يعاني من التخلف الواضح في كل المجالات تقريبا، وذلك بحسب التقارير الرسمية والمؤشرات التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الدولية العريقة، فبحسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر خلال الأسبوع المنقضي، تراجعت الكويت 14 مركزا في مؤشر التنافسية العالمية 2017/2018، إذ حلت في المرتبة الـ 38 عالميا وقبل الأخيرة خليجيا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين، كما احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجيا في تطور أسواق المال بحسب التقرير، حيث تراجع ترتيب البلاد في صلابة المؤسسات المالية من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة 36، كما تراجعت إلى المرتبة الـ 49 في مؤشر التمويل عبر سوق الأسهم المحلي.