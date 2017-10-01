عقدت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، في مقر الهيئة العامة للصناعة لبحث تفاصيل مسودة اللائحة التنفيذية للمعارض الموسمية مع الجهات المعنية به قبل إصدارها.

وأكد الروضان في كلمة له أن الهدف من الورشة إخراج الضوابط والشروط المنظمة لهذه المعارض على أحسن وجه بما يحقق الغاية الأساسية منها.

وأضاف ان المسودة المطروحة للنقاش ستمنح بمقتضاها الشباب والشابات الراغبين في عرض بضائع أو صناعات أو إنتاجات معينة رخصا تجارية، حيث تنظم هذه المعارض في مواسم معينة.

وأوضح ان اللائحة تهدف إلى تنظيم عملية افتتاح المعارض الموسمية كبداية لمشاريع شبابية في السوق الكويتي، بالإضافة إلى خدمة الأعمال المنزلية وغير القادرة على المشاركة في الأسواق الأخرى.

وذكر الروضان أن المعارض تسهم في فك احتكار بعض التراخيص وفتح السوق لإتاحة فرص المنافسة للشباب، كما أنها تفتح أسواق عمل جديدة للشباب للمنافسة في السوق الكويتي، وتلبي في الوقت نفسه رغبات أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة في عرض منتجاتهم على الجمهور وإزالة العراقيل التي واجهتهم في السابق.

وأشار إلى أنها تسهل إجراءات استخراج موافقات من الجهات الحكومية كبلدية الكويت ووزارة التجارة وغيرها من الوزارات المعنية، داعيا الى المشاركة والمساهمة في الخطط الطموحة التي تحققها وزارة التجارة والصناعة بهدف إدخال الشباب الكويتي في المجال الاقتصادي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة ان «تنظيم مثل هذه المعارض ومنح الراغبين في المشاركة فيها رخصا تجارية سيؤديان إلى توفير الإجراءات التنظيمية ودعم الشباب وتوجيههم وإيجاد مصادر دخل لهم».

وأشار إلى أن مشاركة الشباب في هذه المعارض الموسمية تعد مجالا حقيقيا لتدريبهم تدريجيا على العمل الخاص وصقل شخصياتهم ومن ثم تنمو لديهم القدرات والرغبة في تبني مشروع صغير من خلال الحصول على رخصة متناهية الصغر لمزاولة نشاط معين، ومن بعدها يستطيع الشباب تحمل متطلبات تنفيذ مشروع صغير أو متوسط، ما يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية.

وشدد الوزير الروضان على أهمية إغناء هذه المسودة بالتعديلات التي اقترحها الحضور ليتم العمل عليها وصولا لإصدارها كقرار وزاري لتشمل كل آراء المشاركين في الاجتماع.

وأشار الى أن الهدف من دعوة أصحاب الأسواق الموسمية والمشاركين فيها إشراك ذوي الشأن في القرارات المتخذة من قبل الوزارة، وذلك لأنهم أصحاب الحق في إبداء آرائهم للوصول إلى القرار الصحيح الذي يتيح أمامهم الفرصة في دخول مجال المال والأعمال بمشاريعهم، مبينا أن تنظيم عملية إقامة مثل هذه المعارض الموسمية يتيح الفرص المتكافئة للشباب للدخول لهذا المجال كأحد أبواب دخول الاقتصاد الكويتي.