استقر الدولار دون تغير يذكر أمام سلة عملات كبرى نهاية الأسبوع بعد بيانات اقتصادية أميركية متضاربة ليظل على مسار تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في عام 2017 مع زيادة التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع التضخم.

وساعد الارتفاع الأسبوعي الذي يقل عن 1% بقليل على تحقيق العملة الأميركية أول مكسب شهري أمام نظرائها منذ فبراير.

ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 93.02 لكنه ارتفع 0.9% على أساس أسبوعي و0.35% على أساس شهري.

وارتفع اليورو 0.35% إلى 1.1824 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في 3 أيام أمام الدولار الذي زاد 0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 112.43 ينا.

وارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى منذ 31 أغسطس أمام الدولار الكندي بعدما أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي في كندا تباطأ في يوليو.