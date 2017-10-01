انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأحد ، إلى مستوى 0.301 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 0.404 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.311 دينار في حين ظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الأسواق الأوروبية ارتفع سعر صرف اليورو مقابل دولار الأميركي ليعوض خسائره في تعاملات الأسبوع الماضي وذلك بعد صدور معدل التغير في البطالة الألمانية لشهر سبتمبر الذي ارتفع بشكل إيجابي رغم تباين بقية البيانات الألمانية والفرنسية.