شهدت أولى جلسات التداولات ببورصة الكويت بعد اعلان الترقية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تداولات قياسية حيث استهلت الدقائق الأولى للتعاملات بارتفاعات قياسية للأسهم القيادية لتدفع مؤشر كويت 15 للارتفاع اكثر من 2 % متخطيا حاجز الألف نقطة في أول 15 دقيقة من التعاملات

وصلت السيولة بمستهل التعاملات لمستويات قياسية لتلامس متوسط قيمة التداولات لجلسات كاملة في الاشهر الماضية متخطة 7 ملايين دينار.

ارتفع المؤشر الوزني بما يقارب 1.5 % ليصل الى 437 نقطة والمؤشر السعري كان الاقل ارتفاعا بين المؤشرات الثلاثة بارتفاع 0.7% ليصل الى 6723 نقطة