حافظت مؤشرات البورصة الكويتية على اللون الأخضر بحلول منتصف تعاملات أولى الجلسات بعد الترقية حيث وصل مؤشر كويت 15 إلى مستوى 1018.5 نقطة مرتفعا 2.13 % بدعم من زخم التعاملات على الأسهم القيادية حيث تصدر سهم وطني انشط التداولات بقيمة 4.3 مليون دينار مرتفعا 3.8 % ليصل لـ 790 فلس يليه بيتك بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليون دينار مرتفعا 2.33 % ليصل لـ 615 فلس.

كذلك ارتفع المؤشر الوزني 1.19 % ليصل لمستوى 435.82 نقطة والمؤشر السعري بنسبة 0.19 % ليصل لـ 6692.7 نقطة.

واصل زخم التداولات دفع السيولة لمستويات قياسية حيث وصلت قيمة التداولات لـ 21.7 مليون دينار بحلول منتصف تداولات الجلسة.

شهدت النصف الأول من الجلسة جني أرباح بعد الصعود الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم خلال الدقائق الـ 15 الأولى من التعاملات ما أبطأ من وتيرة السيولة التي شهدتها الانطلاقة القوية في التعاملات المبكرة من الجلسة.