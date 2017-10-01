أنهت بورصة الكويت أولى جلساتها بعد الترقية للأسواق الناشئة على تباين مؤشراتها حيث أغلق مؤشر كويت 15 مرتفعا 1.86 % ليغلق عند 1015.9 نقطة كذلك ارتفع الوزني 1.03% ليغلق عند 435.14 نقطة وذلك بدعم من العمليات الشرائية على الأسهم القيادية والتي ستنضم لمؤشر فوتسي وتجذب السيولة الناتجة عن تدفق الاستثمارات الاجنبية دون غيرها من الأسهم الصغيرة.

في المقابل تراجع المؤشر السعري 0.12 % فاقدا 8 نقاط ليغلق عند 6671.6 نقطة بعدما انصرفت الانظار عن الأسهم الصغيرة والمتوسطة لصالح القيادية ما ادى الى تراجع طفيف سيطرة العمليات البيعية بالنصف الثاني من الجلسة للاستفادة من القفزة بأسعار الكثير من الأسهم في الدقائق الاولى للتعاملات.

بلغت سيولة السوق 33.16 مليون دينار بتنفيذ 5006 صفقة على 156.13 مليون سهم وهي أنشط تداولات تشهدها البورصة منذ جلسة 14 سبتمبر الماضي والذي وصلت قيمة التداولات الى 42.7 مليون دينار

تصدر سهم بيتك انشط التداولات بقيمة 6.4 مليون دينار مرتفعا 2 % لـ 613 فلس يليه وطني بتداولات بلغت قيمتها 6.14 مليون دينار بارتفاع 3.3 % ليغلق عند 786 فلس