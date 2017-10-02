السويدان: «الدولي» يتبع أحدث وسائل مكافحة عمليات الاحتيال والسرقات ذات المعايير العالمية

حرصا منه على رفع الكفاءة المهنية لموظفيه وتعزيز مهام إدارة الأمن والسلامة، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا بتنظيم دورة تدريبية بعنوان «تأمين البنوك ضد أخطار التهديدات والسرقات»، وذلك بحضور عدد من موظفيه.

وقد تطرقت الدورة إلى أكثر من محور، ومنها: مفهوم الأمن وأهمية دوره في القطاع المصرفي، واجبات إدارة الأمن وأقسامها، العلاقات الوظيفية بين إدارة الأمن والإدارات الأخرى، المخاطر والتهديدات التي تواجه البنوك، خطة الأمن والسلامة والاستجابة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى السطو على البنوك وإجراءات الموظفين أثناء وبعد السطو.

من جانبه، صرح رئيس أمن المعلومات في البنك، باسل أديب السويدان بان هذه الدورة تأتي ضمن أهداف الدولي الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلامة على كل الأصعدة، حيث تم تعريف الموظفين المشاركين بالإجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة كتحصينات من أجل أمن وسلامة العملاء والموظفين إلى جانب أمن البنك وممتلكاته من إمكانيات وخطط ومستندات وموارد خاصة، مشددا على سعي الدولي الدائم لمنع حدوث أي خطر أو اختراق أو تخريب، من خلال تبنيه لعدد من الخطط والبرامج الكفيلة بإحباط مثل هذه المحاولات أو تقليص الضرر الناشئ عنها.

وأوضح أن مفهوم الأمن يختلف من شخص لآخر ومن منشأة إلى أخرى، إلا أن الدولي يتبع أحدث وسائل مكافحة عمليات الاحتيال والسرقات ذات المعايير العالمية، وذلك نظرا لإيمانه بأهمية القطاع المصرفي في تحقيق كل من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع التنموية، والنهوض بالمجتمع وتطويره.

والجدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي يؤمن بأن العنصر البشري هو المعني بتحقيق التطور والتنمية، لذلك يحرص دائما على عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي ترفع من كفاءة موظفيه وتعزز إمكانياتهم ومعلوماتهم حول الجهود الأمنية اللازمة لحفظ سلامة جميع العاملين في المؤسسة إلى جانب العملاء وخدماتهم المصرفية.