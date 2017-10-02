ترجمان: الشركة تؤكد مجدداً مدى فاعلية مركباتها ومساهمتها في المشاريع الإنشائية الضخمة داخل الكويت

انطلاقا من نجاحها الرائد في عالم السيارات وتأكيدا على الأوجه المتعددة لدورها الفعال على صعيد توفير مركبات متعددة الوظائف تسهل حياة العملاء وأعمال الشركات، وقعت هيونداي «شمال الخليج»، التجارية الوكيل المعتمد والحصري لشركة هيونداي موتورز بالكويت، صفقة مع الشركة التركية ليماك أنسات الكويت، وذلك بالتعاون مع شركة الغانم للمعدات، من أجل تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي من خلال توريد أسطولها الخاص الذي يشمل شاحنات النقل والأعمال الإنشائية هيونداي HD260 التي تمتاز بوظائفها العملية وتقنياتها المتطورة، بالإضافة إلى توريد كرينات من نوع فيراري عن طريق شركة الغانم للمعدات لنفس المشروع.

عن هذه الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لشمال الخليج، رائد ترجمان: تفخر «شمال الخليج» بتوقيع هذه الصفقة المهمة مع شركة ليماك أنسات، لتنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي، بحيث تؤكد مجددا شمال الخليج مدى فعالية مركباتها الخاصة المتعددة الوظائف ومساهمتها في المشاريع الإنشائية المهمة على مستوى الكويت.

هذا وأكد عزم الشركة على متابعة جهودها للاستمرار في توفير أفضل مستوى من الخدمات وإصرارها على أن تكون الخيار الأول والأفضل لدى الشركات التجارية والعملاء.

بدوره، عبر الرئيس التنفيذي لشركة الغانم للمعدات، شاهين الغانم، عن سروره بالتعاون مع شركة «شمال الخليج» التجارية، في هذا المشروع المشترك لتوفير مركبات متطورة، متعددة الوظائف ومتخصصة في تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأمل أن يكون هذا التعاون حجر الأساس لأعمال تجارية أخرى مشتركة في المستقبل.

وتضع هيونداي هذه الشاحنات الخاصة في خدمة المشاريع التي تقدم شركة ليماك أنسات على تنفيذها في مطار الكويت الدولي في خطوة هادفة لتوفير حلول متكاملة وتسهيل القيام بالأعمال بفضل وظائفها العملية وتقنياتها المتطورة، ما تجعلها في جهوزية كاملة لتأدية كافة أنواع المهام التي أعدت من أجلها.

وتتميز هذه المركبات الخاصة بأسعارها التنافسية إضافة إلى صيانة مجانا وكفالة لمدة 3 سنوات أو 60.000 كم (أيهما قبل).

ويهدف مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار وجعله معلما حضاريا للكويت أمام العالم الخارجي.

وسيستوعب المطار مبدئيا نحو 13 مليون راكب سنويا مع إمكانية التوسع ليزيد العدد إلى 25 مليون مسافر واستيعاب 50 مليونا مع مزيد من التطوير. يستغرق المشروع 6 سنوات، وهو من أكبر المشاريع الحكومية قيد التنفيذ حاليا.

وتولي شمال الخليج أهمية كبرى لتوفير شاحنات هيونداي التجارية مثل Ex 6, Ex7, Ex9 بالإضافة إلى Xcient الجديدة كليا وشاحنات HD 46 وهي نصف شاحنة مزودة بمحرك ديزل 2.6 لتر 80 حصانا وحمولة 2.4 طن، HD 65 بمحرك ديزل 3.9 ليترات، 4 سلندرات، 120 حصانا وحمولة 4.2 أطنان، HD 72 بمحرك ديزل 3.9 ليترات، 4 سلندرات، 155 حصانا تيربو تشارج انتركولر وحمولة 4.8 أطنان، HD 78 بمحرك ديزل 3.9 ليترات، 4 سلندرات، 155 حصان تيربو تشارج انتركولر وحمولة 5.2 أطنان، HD 120 وهي شاحنة تأتي بمحرك ديزل 7.5 ليترات، 6 سلندرات بقوة 185 حصانا وحمولة تصل إلى 8.8 أطنان، ومتوافر منها ايضا 44X، وشاحنة HD 260 التي تصلح لتركيب خزان فاكيوم وتنكر مياه بسعة 5000 غالون، وتأتي بماكينة 340 حصانا «يورو وان»، تيربو تشارج 6 سلندر.

وتطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.