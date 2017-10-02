أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب «يومي»، حيث فاز كل من: وليد صالح حسن العلي، صالح علي خميس العنزي، محمد عبدالله علي، غلناز تبسم، محمد موسى عباس بسام، بجائزة نقدية بقيمة 5000 دينار لكل واحد منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.