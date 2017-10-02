أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الكبير للربع الثالث والسحب اليومي على «حساب النجمة»، يوم أمس في المركز الرئيسي للبنك، وذلك لاختيار فائز واحد عن جائزة الـ 200 ألف دينار كويتي، وخمسة من العملاء أصحاب هذا الحساب للفوز بجائزة قدرها 7 آلاف دينار لكل واحد منهم.

وقد أسفر السحب الذي تم بحضور جاسم محمد العتيبي ممثل وزارة التجارة والصناعة عن فوز عبدالعزيز علي القندي الفائز بجائزة الربع الثالث 200 ألف دينار، إلى جانب فوز كل من: فيصل فهد الراشد، محمد أمين إبراهيم عمارة، قاسم حجت خدادايان، محمد محمود شحاته عبدالنعيم، علي محمد علي عسكر، بجائزة البنك اليومية بقيمة 7000 دينار لكل منهم.

ويتميز حساب النجمة بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قدرها 7000 دينار تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت، بالإضافة إلى ذلك يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق جميع أحلامهم تبدأ من 100 ألف دينار للربع الأول ثم تزيد بمعدل 50 ألف دينار كويتي لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار في الربع الأخير من العام.

هذا ويمكن للعميل التمتع بالمزايا الإضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك.

والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، فإنه يسترعى انتباههم أنه سيتم قيد الجوائز النقدية في حساباتهم لدى البنك، ويثمن في الوقت ذاته دور وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة وشفافية.