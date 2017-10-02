نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتعاون مع شركة الملا وبهبهاني للسيارات الدورة التدريبية على أهم مواصفات وتكنولوجيا السيارات الأميركية، وشملت موظفي خدمة العمليات الفنية بقسم التأجير، وتضمنت أحدث وأهم التطورات بصناعة السيارات الأميركية والمتغيرات العديدة في ضوء المنافسة والتنوع في صناعة السيارات العالمية.

وتؤكد الدورة التدريبية سعي «بيتك» المتواصل إلى تطوير قدرات موظفيه وتعزيز مبدأ الاهتمام بالعميل قبل البيع وبعده، وإطلاع الموظفين على احدث التطورات في إنتاج وصناعة السيارات ضمن التعاون والتنسيق الدائم مع الوكلاء على مستوى السوق المحلي.

واستهدفت الدورة كذلك تحسين مستوى خدمات ما بعد التأجير لعملاء «بيتك» وتطوير العلاقة مع الوكلاء وتعميق المصالح المشتركة من خلال رفع مستوى خبرات وكفاءات موظفي خدمة العمليات الفنية المنوط بهم التعامل المباشر مع السيارات المخصصة للتأجير والذي يستلزم رفع درجة الجاهزية الفنية وتعزيز الخبرات بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة السيارات.

ولمس المتدربون خلال الدورة الأثر الإيجابي الكبير لما تضمنته من معلومات فنية قيمة وموسعة وما شملته من تطبيقات عملية وتطبيقية على العديد من المستجدات التقنية والتصنيعية التي أصبحت تشمل كل جوانب صناعة السيارة ولا تتوقف على ناحية بعينها، وقد حظيت الدورة بإعجاب وإشادة المتدربين الذين تسلموا في نهايتها شهادات تقدير وإشادة بمشاركتهم الإيجابية خلال انعقادها.