المؤتمر يتضمن 3 منتديات رئيسية هي «الابتكار والاستثمار» و«تكنولوجيا الإعلام والإعلان» و«التجارة الرقمية»

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر عبدالله الروضان، ينطلق مؤتمر عرب نت الكويت، بعد النجاح الذي حصده في العام 2016، للسنة الثانية على التوالي يومي 17-18 أكتوبر في قاعة الراية.

ويسلط المؤتمر الضوء على سوق الكويت وأسواق مجلس التعاون الخليجي، ويوفر منصة لأكثر من 70 متحدثا و600 شخص من الحضور من ضمنهم شركاء القطاع الرقمي لمناقشة أحدث الاتجاهات وأهم التطورات خلال 3 منتديات رئيسية هي الابتكار والاستثمار، تكنولوجيا الإعلام والإعلان، والتجارة الرقمية.

منتدى الابتكار والاستثمار

شهد قطاع ريادة الأعمال الكويتي سنة مليئة بالإنجازات أبرزها عمليتا الاستحواذ على Carriage ومصبغتي. يستضيف مؤتمر عرب نت الكويت أهم المستثمرين ويسلط الضوء على استراتيجيات الاستثمار واتجاهات السوق وتجارب رواد الأعمال الناجحين فيما يخص تمويل المشاريع وبناء فرق العمل والتوسع.

تشمل قائمة المتحدثين في هذا المنتدى الشيخة الزين الصباح وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت، وليد البابا الشريك في صندوق STC Ventures، عمر المجدوعي الشريك المؤسس في Raed Ventures، ورشيد سلطان المؤسس والمدير الشريك في Savour Ventures.

منتدى تكنولوجيا الإعلام والإعلان

تصل نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعية في الكويت إلى%96 (وهي من أعلى المعدلات عالميا) كما تتصدر الكويت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة استخدام المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام وسناب شات.

سوف يسلط مؤتمر عرب نت الكويت الضوء على أفضل الممارسات لإنشاء المحتوى والتوزيع والتقنيات التي تغير قطاع التسويق وتجربة المستهلك.

تشمل قائمة المتحدثين بعضا من أبرز الأسماء في القطاع مثل يان مانينغ الرئيس الإقليمي للوكالات في فيسبوك وإنستغرام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ناثان هال الرئيس التجاري ومدير المحتوى في Bookchoice ونيل هاردويك الرئيس التنفيذي في MEC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التجارة الرقمية

تشهد التجارة الرقمية فترة ازدهار في الكويت، فعلى سبيل المثال، تخطت قيمة تعاملات شركة تقديم الخدمات المصرفية الآلية عبر الإنترنت كي نت (KNET) مليار دولار في سنة 2016.

يركز مؤتمر عرب نت الكويت على آخر اتجاهات التجارة الإلكترونية والتجارة بالتجزئة الإلكترونية التي تتضمن قنوات التسويق الشاملة واستراتيجيات «عند-الطلب» بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والابتكار المصرفي وما فيها من خدمات مصرفية عبر الموبايل وخدمات الدفع ومستقبل الفروع المصرفية.

كما تتضمن قائمة المتحدثين فادي غندور رئيس مجلس إدارة مجموعة ومضة ومؤسس أرامكس، عبدالله المطوع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Carriage، ووليد بركات الشريك المؤسس في Awfar.

وتلعب عرب نت دورا فاعلا في دعم المبتكرين الواعدين عبر توثيق علاقاتهم مع مستثمرين مناسبين ضمن مسابقات عرب نت المعروفة في المنطقة وهي ماراثون الأفكار وتحدي الشركات الناشئة.

ينال الفائزون في تحدي الشركات الناشئة فرصة التأهل والتنافس في بطولة عرب نت للشركات الناشئة التي سوف تقام في دبي في أول شهر مايو القادم جامعة أبرز رواد الأعمال في المنطقة.

وعلق عبدالله الخنجي الشريك المؤسس لـ Meddy الشركة الناشئة الفائزة بتحدي الشركات الناشئة في الكويت سنة 2016 قائلا: توفر البطولة فرص البروز الإعلامي وإمكانية التعرف على الشركاء المحتملين وبالطبع، المستثمرين، وأضاف: ان حدث عرب نت هو الأكبر والأكثر استقطابا للشركات التقنية الناشئة في المنطقة.

قابلنا لدى مشاركتنا العديد من المستثمرين والشركاء المحتملين العاملين في نفس القطاع، ونحن لا نزال نجري محادثات مع معظمهم في سبيل التعاون المستقبلي وتوفر فرص التمويل.