«آفاق» و«إفرست» و«هومز» و«3D» تطرح أفضل المشاريع العقارية

أعلنت كل من شركة «هومز العقارية» و«إفرست بلاس العقارية» و«آفاق المستقبل» و«3D العقارية» مشاركتهم في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر في فندق الريجنسي - البدع بمشاركة نحو 35 شركة.

آفاق المستقبل العقارية

تطلق «شركة آفاق المستقبل العقارية» أحدث مشاريعها برج «فيتا سويت» الكائن في مملكة البحرين وبهذه المناسبة قال المدير العام في شركة آفاق المستقبل العقارية يوسف العبد الجليل: إن «فيتا سويت» عبارة عن مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين مؤلف من 26 دور ويضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

وأشار العبد الجليل إلى أن المستثمر الجاد يبحث دائما عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة لهذا ارتأت «آفاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى فالوحدات المتوفرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار إلى جانب العوائد التأجيرية للوحدات، حيث ان الشركة لديها إدارة متخصصة في عملية إعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمنزلة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتا الى ان «آفاق» حرصت على ضمان حقوق عملائها وذلك من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

وأشار إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة وعديدة من قبل حكومة البحرين حيث تتمتع الجفير إلى حد كبير حالها كحال جميع مناطق مملكة البحرين باستقرار سياسي وأمني مما يضيف إلى مميزاتها أيضا، مشيرا الى أن «فيتا سويت» يعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

هومز العقارية

وقال المدير العام في شركة هومز العقارية حاتم يوسف: إن الشركة ستطرح أحد مشاريعها وهو مشروع «درة السلطانة»، والذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في المدينة المنورة، وهو الثالث لـ «هومز العقارية» في السعودية وذلك في إطار الاستراتيجية التي تعمل بها الشركة والتي تتركز على التوسع باستثماراتها في الأسواق العربية والأوروبية على التوازي في تسويق مشروعات مملوكة للشركة.

وتابع: مشروع درة السلطانة «يتيح للراغبين في التملك في المدينة المنورة لمدة 99 عاما ومجاورة للحرم النبوي الشريف وبتسهيلات في السداد وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق ومداخل رئيسية مؤمنة بكاميرات مراقبة على مدار الساعة».

وذكر يوسف أن أهم ما يميز المشروع قربه من الحرم النبوي ويسهل الوصول إليه في جميع الأوقات، والمجمع يقع في موقع متميز حيث يطل على شارع سلطانة السياحي الذي يشتهر بمراكزه التجارية ومطاعمه العالمية بالمدينة المنورة.

بالإضافة الى شبكة المواصلات المحيطة والمعالم الحيوية بالمشروع تجعل منه موقعا فريدا يسهل الوصول اليه ومنه لأي وجهة تريدها هذا بالإضافة الى أن المنطقة تقع ضمن خطة تطويرية حيث المسجد النبوي الشريف ومسجد القبلتين والجامعة الإسلامية وجامعة طيبة.

3D العقارية

وقال الرئيس التنفيذي في شركة 3d العقارية هبة غازي: إن الشركة توفر حزمة متباينة من المنتجات والخدمات لقاعدة عملائها العريضة تشمل التطوير والتسويق والاستشارات العقارية، لافتة إلى أن الشركة تعمل في العديد من المدن الرئيسية في العالم، دبي، بلغاريا، تركيا، مصر، ألمانيا، جورجيا وهذا الانتشار الواسع هو دليل واضح على النجاحات الكبيرة للشركة منذ انطلاقتها.

وبينت هبة ان الشركة تعرض مشروعها الأول المتمثل في «مكاتب تجارية في قلب دبي» الذي يطرح أساليب جديدة توفر فرص بعوائد إيجارية فورية تصل لـ 13%، والمشروع تطوره شركة بريطانية عالمية تملك عدة مكاتب في العواصم الاقتصادية في اكثر من 12 دولة.

أما عن مشروع ماج دبي لفتت هبة إلى أنه كومباوند متكامل الخدمات في سنتر دبي الجديد، بمساحات مختلفة ويتميز بموقعه الفريد، على بعد دقائق من شاطئ الجميرة، ويضم حمامات سباحة ونواد صحية، ويتميز بطريقة سداد 10% مقدم و75% عند التسليم.

إفرست بلاس العقارية

أعلن ضياء العبد نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة المبيعات في شركة إفرست بلاس أن الشركة بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري وأخذت اتجاه آخر، حيث تكون الشركة مطورة وليست مسوقة، وتطرح الشركة حاليا أحد المشاريع الجديدة في مصر ألا وهو مشروع «بريف غرين إفرست» التجمع الخامس الذي يقع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع الشارع مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط، وأضاف أن مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 168مترا و275 مترا، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري، وهو مشروع متكامل الخدمات.

وتابع: لكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، كما يحتوي المشروع على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة 24 ساعة.