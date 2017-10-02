عرض غير مسبوق وحصري مع باقة شامل 20 ديناراً ولمدة 5 ساعات فقط

عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا شاركوا في فعاليات الإطلاق

14 مطعماً ومقهى شاركت في فعاليات الإطلاق

كفرات وحماية شاشة مجاناً مع كل اشتراك

كعادتها كل عام، كانت شركة Ooredoo الكويت، إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، السباقة في إطلاق جهازي iPhone 8 وiPhone 8 Plus، وذلك في منتصف ليل السبت وسط حضور كثيف من العملاء ممن توافدوا على مقرها الرئيسي في قلب مدينة الكويت للحصول على الأجهزة ضمن باقة حصرية وغير مسبوقة شكلت علامة فارقة في قطاع الاتصالات في البلاد في حدث يعد الأكبر والأكثر إثارة في الكويت.

واستقبل الفرع الرئيسي في برج الشركة الآلاف من العملاء ممن حرصوا على الحضور والاستفادة من العرض الحصري الذي طرحته الشركة ولمدة 5 ساعات فقط وهو عبارة عن باقة شامل بـ 20 دينارا شهريا فقط وجهاز iPhone8 أو iPhone8 plus مع دقائق ورسائل محلية غير محدودة وانترنت سعة 500 GB وإنترنت تجوال غير محدود بجميع دول الخليج.

كما توفر هذا العرض في عدد من أفرع الشركة في كل من مطار الكويت الدولي والسالمية والجهراء في الوقت نفسه.

وإلى جانب الحضور الكثيف من العملاء شارك عدد من مشاهير السوشيال ميديا في فعاليات الإطلاق ومنهم عبودكا وحمد قلم وعهود العنزي وسازديل ودانة طويرش وبشاير الشيباني وعلي نجم وحصة اللوغاني وفنتج بزا ويعقوب بوشهري وحرصوا على نقل صورة حية وتفاصيل حصرية قبل الحفل وبعده.

وتواجد في الاحتفالية كل من سفير Ooredoo بطل الترياثلون عبدالعزيز الراشد والفارس راكان الحساوي.

كما حضر حفل الاطلاق قياديو Ooredoo وموظفوها وعملاؤها الذين أثنوا على الفعاليات التي تضمنتها الاحتفالية.

كما حرصت الشركة على توفير الضيافة الخاصة للعملاء ممن اشتركوا في الباقة ضمانا لراحتهم وخصصت مكانا مميزا لـ 14 مطعما ومقهى شاركت في الاحتفالية، حيث استمتع الحضور بأشهى وأطيب المأكولات تنوعت بين البرغر والصاج والآيس كريم والبيتزا والعصائر وغيرها.

كما أهدت الشركة وبالتعاون مع «Chips Store» كفرات مميزة وحماية الشاشة خصوصا لكل عميل بعد إتمام اشتراكه في الباقة الحصرية، حيث أبدى العملاء إعجابهم بهذه الهدايا واختاروا ما يناسبهم من أكبر تشكيلة من الكفرات المميزة والمتعددة الألوان للجهازين الجديدين من «آبل».

ونظرا للإقبال الكبير على الاشتراك في الباقات وتوافد الآلاف من العملاء على مقر الشركة، حرصت Ooredoo على إشراك موظفيها في الاحتفالية وبادر عدد كبير منهم في التطوع طوال فترة الاحتفالية - التي استمرت منذ العاشرة مساء يوم الجمعة حتى الخامسة من صباح يوم السبت - حيث كان لهم الفضل الكبير في تنظيم طوابير الانتظار داخل الفرع وخارجها، وذلك جنبا إلى جنب مع المتطوعين الشباب من برنامج Ooredoo التطوعي، حيث ضربوا مثالا يحتذى في تسهيل عملية دخول العملاء وخروجهم ومساعدتهم والرد على استفساراتهم وتوجيههم.

وبمناسبة إطلاق الأجهزة الجديدة من «آبل» وبمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها قامت شركة Ooredoo بتصميم معرض زجاجي مستوحى من تصميم المقر الرئيسي لـ «آبل» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية وتم عرض أجهزة الآيفون منذ 2007 وحتى أحدث إصدار وهي: 3G/3Gs - 4/4s - 5/5c/5s - 6/6plus/6s -7/7plus.

واستمرارا منها بتشجيع مواهب الشباب منحت Ooredoo الفرصة لفرقة جامعة GUST الموسيقية الشبابية للمشاركة في الاحتفالية، حيث عزفوا مختلف المقطوعات الموسيقية الحية وسط أجواء مميزة مع الحضور.

وفي كلمة له على هامش الاحتفالية، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب «يسرنا الاحتفال مع عملائنا للعام الرابع على التوالي بإطلاق أجهزة iPhone الجديدة، وهو أكبر حدث في عالم تكنولوجيا الاتصالات لهذا العام.

حرصنا هذا العام على استمرارنا في تقديم الأفضل والأحدث لعملائنا بأسعار ومزايا تنافسية، وهذا نابع من سياستنا المبنية على الاهتمام والتواصل.

كما قدمنا هدايا مميزة لجميع عملائنا الذين اشتركوا في العرض الذي يعتبر الأقوى في الكويت في اليوم الأول تقديرا منا لهم».

جدير بالذكر ان Ooredoo عاودت طرح باقة شامل المعتادة بعد انتهاء العرض الحصري والذي استمر لمدة 5 ساعات فقط، حيث بإمكان العميل الحصول على الآيفون الجديد مع باقة شامل بسعر 35 دينارا في الشهر تشمل دقائق ورسائل محلية غير محدودة و500 GB انترنت وانترنت تجوال غير محدود بجميع دول الخليج، وذلك في جميع أفرعها ومن موزعيها المعتمدين في الكويت.