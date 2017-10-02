32 مليار دينار استثمار الحكومة والقطاع الخاص منذ عام 2000

الاستثمارات المباشرة مثلت 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي

جزء من تراجع القيمة نتيجة للخسائر وفقدان 513 مليون يورو بأريفا.. آخر النماذج المحلل المالي

انخفضت قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج على مدار السنوات الماضية وبشكل تدريجي في إشارة الى استراتيجية التركيز بشكل أكبر على الاستثمارات المالية بالأسهم والسندات والأدوات المالية وان تتقلص الاستثمارات المباشرة بحقوق الملكية بما يزيد على 10% من ملكية الشركة وهو ما يجعل للمالك قدرة على التأثير واتخاذ قرارات إدارية، حيث إن الاستثمارات المباشرة هي الأعلى مخاطرة مقارنة باستثمارات اكثر تحوطا كالسندات الحكومية والاسهم بالسوق الأميركي والتي زادت قيمة الاستثمارات بها وذلك تفاديا لخسائر كبيرة جراء الاستثمارات المباشرة، كما حدث في شركة أريفا الفرنسية مؤخرا والتي تراجعت قيمة الاستثمار بها ما يزيد على نصف مليار يورو بعد بيعها للحكومة الفرنسية بـ 83 مليون يورو وشرائها قبل 7 سنوات بـ 600 مليون يورو.

علاقة طردية مع أسعار النفط

بلغ اجمالي الاستثمارات الكويتية المباشرة في خارج الكويت Direct Investments Abroad (معظمها استثمارات في حقوق الملكية ما يعادل 98%) خلال عام 2013 أعلى مستوياتها على الاطلاق في فترة الـ 17 سنة (2000-2016) عند 4.72 مليارات دينار (15.6 مليار دولار) مدفوعا بارتفاع ايرادات الدولة من النفط وبارتفاع نسبته 150% عن عام 2012، حيث بلغت في تلك السنة قيمة الاستمارات في الخارج حوالي 1.89 مليار دينار (6.22 مليارات دولار).

ومن بعدها بدأت مرحلة الهبوط في الاستثمارات الخارجية في عام 2014 نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف وبالتالي انخفاض الايرادات النفطية والفوائض المالية في الميزانية العامة للدولة وبالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط والتقلبات الاقتصادية والمالية التي مرت بها بعض اقتصادات الدول المتقدمة، حيث انخفضت الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج خلال عام 2014 بنسبة 37% لتسجل 2.98 مليار دينار (10 مليارات دولار) ومن بعدها انخفضت بنسبة 46% خلال عام 2015 لتسجل 1.62 مليار دينار (5.33 مليارات دولار). اما عام 2016 فقد وصلت الى اقل قيمة لها في 12 سنة لتسجل 1.38 مليار دينار (4.56 مليارات دولار) وبالمقارنة مع ادنى مستوى وصلته تاريخيا في عام 2002، حيث بلغت حينها 23 مليون دينار فقط.

والاستثمار المباشر يعرف بانه قيام الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية بالاستثمار في مشروعات وشركات (حقوق الملكية في الشركات والمشروعات) تقع خارج حدود الوطن الأم، وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعات. ويمكن ان يتضمن الاستثمار الاجنبي المباشر انشاء مشروع جديد او تملك أصول شركة قائمة، أو من خلال عمليات الدمج والتملك Mergers & Acquisitions.

الاستثمارات الأجنبية

في الداخل والخارج

ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بتملك 10% او اكثر من رأسمال الشركة على ان ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في ادارتها.

وبذلك يختلف عن الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تستثمر في اسهم الشركات بهدف تحقيق عائد مالي دون التحكم بإدارتها.

فالكويت هي دولة مصدرة للاستثمارات بامتياز، بينما لم تعادل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتلقاها الكويت 11% من الاستثمارات الكويتية المباشرة في خارج الكويت خلال الـ 17 سنة الماضية، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت خلال تلك الفترة فقط 3.4 مليارات دينار (11.2 مليار دولار)، بينما صدرت الكويت استثمارات مباشرة الى الخارج قيمتها 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) ومن هنا الخلل الكبير في توازن الاستثمارات لصالح الاستثمارات الخارجية وبالتالي تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي عموما والقطاع الخاص خصوصا.

بلغت الاستثمارات الكويتية المباشرة المتراكمة في خارج الكويت (حكومية وقطاع خاص) خلال الـ 17 سنة الماضية (2000-2016) نحو 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) أي ما يعادل متوسط سنوي 6.23% الى الناتج المحلي الاجمالي للكويت بالأسعار الجارية Nominal GDP خلال الفترة نفسها.

من الملاحظ أن الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج خلال الـ 12 سنة الماضية بلغت نحو 28.8 مليار دينار (96 مليار دولار) أي ما يعادل 91% من إجمالي الاستثمارات الخارجية خلال فترة الـ 17 سنة 2000-2016.

نسبة مرتفعة من الناتج المحلي

بالرغم من النمو القوي والمستمر في الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة السنوات الخمس (2009-2013) حيث ارتفع حجم الاقتصاد الكويتي من 30.5 مليار دينار (107 مليارات دولار) لعام 2009 الى نحو 50 مليار دينار (175 مليار دولار) لعام 2013، إلا أن نسبة الاستثمارات المباشرة في الخارج الى الناتج المحلي الاجمالي بقيت مرتفعة نسبيا عند متوسط 7% بالمقارنة مع 6% خلال السنوات التي سبقتها (2000-2008) نتيجة الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطية التي بلغت خلال السنوات الخمس (2009-2013) حوالي 125 مليار دينار (440 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وبالتالي تصدير الحكومة لرؤوس الأموال الى الخارج باعتمادها استراتيجية صندوق احتياط الأجيال القادمة وتعزيز وتنويع مصادر الايرادات الحكومية من عائد الاستثمارات الخارجية.

أما خلال فترة السنوات الثلاث الماضية (2014-2016) وبالتزامن مع انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من 50 مليار دينار في عام 2013 تدرجيا الى 46.3 مليار دينار لعام 2014 و34.5 مليار دينار و33.5 مليار دينار لعامي 2015 و2016 على التوالي، نتيجة انخفاض اسعار النفط والناتج النفطي والفوائض المالية المتاحة للاستثمار في الخارج، فقد انخفضت نسبة الاستثمار المباشر في الخارج الى الناتج المحلي الاجمالي الكويتي لعام 2014 الى 6.4% من 9.5% لعام 2013 ومن بعدها تدريجيا الى 4.1% لعام 2016 وبمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 5%.