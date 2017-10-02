أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، امس في بيان لها على موقع البورصة، عن أبرز التطورات حول خطة إعادة هيكلة الشركة، والتي اشتملت على 3 محاور رئيسية، وهي كما يلي:

٭ المحور الأول: يتعلق بتفعيل وتحديث عمليات التشغيل وتشمل إعادة هيكلة العمليات، وتحسين العلاقات التجارية مع الموردين، حيث قامت الشركة خلال الأشهر الستة الماضية بدفع جزء لا بأس به من مستحقات الموردين وإبرام اتفاقيات جديدة معهم.

٭ المحور الثاني: يتعلق بالتخارج من الأصول والاستثمارات غير الرئيسية للشركة وأهم ما فيه تلقي الشركة عرض لشراء استثمارها في إحدى الشركات الزميلة العاملة في مجال النفط والغاز، إضافة إلى موافقة الشركة على عرض بيع استثمارها في شركة الريفييرا القابضة.

٭ المحور الثالث: يتضمن إعادة هيكلة الالتزامات البنكية للشركة، حيث تقوم الأخيرة بالتفاوض حاليا مع جميع البنوك بهدف وضع الصيغة النهائية لورقة التفاهم ومستند الشروط، ومن المتوقع الحصول على الموافقة النهائية على المستند من جميع البنوك خلال أكتوبر الجاري.

قضية عمان

وبالنسبة لقضية الحارثي في سلطنة عمان، قالت الشركة إن القضية المرفوعة ضد إحدى شركاتها التابعة في السلطنة من طرف مالك أحد المراكز هناك وذلك مقابل رسوم إيجار، فإن القضية حاليا في مرحلة التمييز ومن المتوقع صدور الحكم النهائي خلال أكتوبر الجاري، موضحة أنه في حال صدور حكم نهائي ضد الشركة فسيتوجب عليها تسديد مبلغ 5.4 ملايين ريال عماني، بما يعادل 14 مليون دولار، مقابل انتفاع وتعويض لصالح المالك.

وقالت الشركة في بيانها إنها حريصة على مصالح مساهميها والعمل قدر الإمكان على أن تكون فترة إيقاف تداول أسهم الشركة قصيرة لحين الانتهاء من إبرام الاتفاقيات والعقود الرئيسية مع مختلف الجهات والبنوك لتكون المعلومات المتاحة التي يمكن للإدارة الإفصاح عنها واضحة وكافية ومكتملة.

وعليه تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة أسواق المال وإدارة شركة بورصة الكويت باستمرار وقف تداول أسهم الشركة لفترة 45 يوما إضافيا ليتسنى للشركة الانتهاء من الخطوات المهمة والحاسمة في خطة إعادة الهيكلة المعتمدة.