ارتفع سعر صرف الدينار أمام الدولار و5 عملات عربية بالنسبة ذاتها البالغة 0.10%، بينما تراجع أمام 4 عملات أجنبية، ووفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي، فإن الدينار سجل أمام الدولار 301.85 فلس، وبلغ سعر تداولها أمام الريال السعودي 80.60 فلسا، وأمام الدينار البحريني 802.79 فلس.

وسجلت العملة المحلية أمام الدرهم الإماراتي 82.19 فلسا، وبلغ سعر صرفها أمام الريال القطري والعماني نحو 82.92 فلسا للأول و785.04 فلسا للثاني، وفي المقابل انخفض تداول الدينار أمام اليورو 0.58%، عند 356.60 فلسا، وتراجع أمام الجنيه الإسترليني 0.05% ليبلغ 404.43 فلوس.