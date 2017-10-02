بودي: المجموعة استثمرت مليار دولار بالعقارات الصناعية الأميركية

أعلنت مجموعة غيتهاوس المالية عن استحواذها على محفظة العقارات الصناعية الاستراتيجية (المحفظة) في الولايات المتحدة الأميركية، وتتكون المحفظة من 11 عقارا مصمما ومجهزا لاحتضان الأنشطة الصناعية والمساحات المكتبية، موزعة على مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، وتحديدا المنطقة الغربية الوسطى، والمنطقة الشمالية الشرقية، إلى جانب منطقة الجنوب الشرقي.

وبموجب عملية الاستحواذ التي ساعدت في استكمالها شركة «آرك ستريت كاپيتال أدفايزرز» للاستشارات الرأسمالية، فإن «غيتهاوس» قامت بالاستحواذ على المحفظة بالتشارك مع مجموعة «برينان» الاستثمارية، وتبلغ التكلفة الحالية للاستحواذ على عقارات المحفظة حوالي 100 مليون دولار.

جدوى استثمارية

وتضم العقارات التي تتكون منها المحفظة مساحات صناعية ومكتبية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.5 مليون قدم مربعة، وتتوزع مواقعها كما سبق ذكره على عدة ولايات أميركية في كل من الغرب الأوسط والشمال الشرقي والجنوب الشرقي للبلاد.

وتأكيدا للجدوى الاستثمارية للعقارات التي تضمها المحفظة، فإن جميع عقاراتها مؤجرة بالفعل وتشغلها شركات خاصة ذات سمعة مرموقة، تزاول أعمالها في قطاعات شتى تشمل البنية التحتية للطاقة، وصناعة السيارات، وشبكات الإمداد اللوجستي، وتطوير البرمجيات وغيرها.

اغتنام الفرص

في هذا السياق، قال رئيس مجــلــس إدارة «غيتهاوس» فهد بودي إن هذه العملية تأتي في وقت ملائم لاغتنام الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع العقارات الصناعية في الولايات المتحدة.

وأشار بودي إلى أن القطاع المذكور شهد نموا متواصلا طوال 29 فترة ربع سنوية على التوالي، وما زال يبشر بمزيد من النمو في المستقبل المنظور، حيث قال: «الطلب على العقارات الصناعية ينمو بوتيرة أسرع من أن تلبيها حركة الإنشاءات الجديدة، كما أن التقديرات تشير إلى أن أي عقارات جديدة تدخل هذا السوق في المستقبل القريب لن تكون كافية لمواكبة حجم الطلب العالي من قبل الشركات الراغبة في استئجار مواقع لمزاولة أعمالها».

وأضاف: «تمثل هذه المحفظة الاستثمار السادس بالتشارك مع مجموعة «برينان» الاستثمارية، وقد وصل مجموع الاستثمارات التي أنجزناها معا في قطاع العقارات الصناعية في الولايات المتحدة حتى الآن إلى قرابة مليار دولار، وخلال هذه الصفقة تحديدا، فإننا استندنا إلى خبرة «برينان» في العقارات الصناعية الأميركية، كي نتوصل في نهاية المطاف إلى تكوين محفظة من الاستثمارات التي توفر جدوى عالية مقابل مخاطر متدنية، وتتماشى بالتالي مع الاستراتيجية التي نتبناها للاستثمار في هذا القطاع».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والشريك المنتدب لدى مجموعة «برينان» الاستثمارية مايكل برينان: «متحمسون للغاية لكون شراكتنا مع «غيتهاوس» قد أثمرت مرة أخرى عن محفظة جديدة متميزة في قطاع العقارات الصناعية المؤجرة مسبقا.

لقد مثلت مجموعة «غيتهاوس» بالنسبة لنا شريكا موثوقا منذ بدايات تعاوننا عام 2011، وإذ نستكمل اليوم معا مشروعنا السادس على التوالي، فإننا نواصل التطلع إلى مزيد من النجاحات وتوطيد العلاقات مع «غيتهاوس» وفريقها».