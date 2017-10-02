جني الأرباح والتركيز على القياديات يغلق «السعري» باللون الأحمر مصطفى صالح

أعطت البورصة الكويتية أمس اشارات على ان موسم جني ثمار الترقية للاسواق الناشئة قد بدأ بعدما تدفقت السيولة إلى الأسهم القيادية والتشغيلية في اشارة الى سيطرة المؤسسات على التعاملات وخفض تأثير المضاربين حالها كما حال البورصات العالمية الكبيرة فيما تعد خطوة أولى لآثار التعديلات الأخيرة التي اطلقتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت ونجحت في تخطي اختبار الترقية بنجاح.

وأنهت بورصة الكويت أولى جلساتها بعد الترقية للأسواق الناشئة على تباين مؤشراتها حيث أغلق مؤشر كويت 15 مرتفعا 1.86% ليغلق عند 1015.9 نقطة كذلك ارتفع الوزني 1.03% ليغلق عند 435.14 نقطة وذلك بدعم من العمليات الشرائية على الأسهم القيادية التي ستنضم لمؤشر فوتسي وتجذب السيولة الناتجة عن تدفق الاستثمارات الاجنبية دون غيرها من الأسهم الصغيرة.

في المقابل تراجع المؤشر السعري 0.12% فاقدا 8 نقاط ليغلق عند 6671.6 نقطة بعدما انصرفت الانظار عن الأسهم الصغيرة والمتوسطة لصالح القيادية ما ادى الى تراجع طفيف لسيطرة العمليات البيعية بالنصف الثاني من الجلسة للاستفادة من القفزة بأسعار الكثير من الأسهم في الدقائق الاولى للتعاملات.

بلغت سيولة السوق 33.16 مليون دينار بتنفيذ 5006 صفقات على 156.13 مليون سهم وهي أنشط تداولات تشهدها البورصة منذ جلسة 14 سبتمبر الماضي والذي وصلت قيمة التداولات الى 42.7 مليون دينار.كانت البورصة الكويتية قد نجحت في الترقي الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة والصاعدة مساء يوم الجمعة الماضي لتحصل على 0.5% من الوزن النسبي للمؤشر العالمي الذي تصل حجم استثمارات المؤسسات وصناديق الاستثمار التي تعتمد على الاستثمار بناء عليه 2 تريليون دولار حول العالم لينضم السوق الكويتي لقائمة من 13 سوقا عالمية ابرزها الصين.

ويتوقع ان تتدفق استثمارات مؤسساتية اجنبية من صناديق استثمار ومحافظ بقيم تفوق المليار دولار للسوق الكويتي ولكنها ستقتصر على الأسهم القيادية وتوقعت بيوت الابحاث مجموعة من تلك الاسهم واجمعوا على 12 سهما في مقدمتها أسهم «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أجيليتي».

تصدر سهم بيتك انشط التداولات بقيمة 6.4 ملايين دينار مرتفعا 2% ل 613 فلس يليه وطني بتداولات بلغت قيمتها 6.14 ملايين دينار بارتفاع 3.3% ليغلق عند 786 فلسا.

كذلك ارتفعت اسهم زين وصناعات القيادية بنسب 0.98% و3.23% على التوالي وبنك الخليج بنسبة 1.26% ليحلوا مع بيتك ووطني بقائمة أنشط التداولات بالقيمة بجلسة أمس.

وكانت الارتفاعات طبيعية فقائمة أكثر الاسهم ارتفاعا التي يبلغ حدها الاقصى 20% قد تراوحت بين 5 و13% في اشارة الى ان السيولة اصبحت لها مقاصد أخرى غير المضاربة على الأسهم الصغيرة.

وتصدر سهم كامكو الارتفاعات بما نسبته 13.24% ليغلق عند 77 فلسا يليه سهم مراكز مرتفعا 11.52% ليغلق عند 36.8 فلسا.

وتطلق الجلسة الأولى اشارة واضحة على ان ثقافة الاستثمار السابقة التي سادت لسنوات على تعاملات البورصة الكويتية كونها بورصة محلية قد تغيرت، وان الوقت قد حان للتحول الى ثقافة استثمار جديدة تتعامل مع البيانات المالية والاداء التشغيلي والتوقعات المستقبلية وليس المضاربات على أسهم خاسرة ماليا بغرض تحقيق مكاسب سريعة لتحاكي الاسواق الاقليمية والعالمية الكبيرة التي تعتمد على نشاط الأسهم الكبيرة.

الشركات الكبرى.. عودة لتصدر المشهد

ويبدو ان تصدر الشركات والبنوك الكبرى والتشغيلية المشهد بالبورصة الكويتية قد يفتح شهية مثيلتها من غير المدرجة للتفكير في الدخول للسوق الكويتي الذي تستحوذ فيه الاسهم القوية على انظار المستثمرين الاجانب، وخاصة من الشركات العائلية القوية بالسوق الكويتي إلى جانب سعي الدولة لتطبيق برنامج الخصخصة وإدراج أسهم لشركات طاقة ونفط.

وقد يمثل استكمال منظومة إصلاح البورصة وتقسيمها لـ 3 أسواق نافذة لتفكير تلك الشركات الكبرى الدخول للسوق في ظل متطلبات اقل من الإفصاح وقواعد الادراج من المعمول بها حاليا في السوق الرئيسية.