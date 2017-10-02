الروضان: ترقية البورصة تفتح الباب لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

الحجرف: البورصة أصبحت عالمية.. وثقافة الاستثمار تغيرت

نتواصل مع مورجان ستانلي للانضمام لمؤشر MSCI

ترقية الأسهم سبتمبر المقبل.. وبحد أقصى مارس 2019 شريف حمدي

أكد وزير التجارة والصناعة خالــــد الروضـان ضــرورة الاستفادة من ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة باعتبارها وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والانتقال إلى مرحلة اقتصادية حديدة.

وأفاد الوزير خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه هيئة أسواق المال بمناسبة ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بانضمامها لمؤشر فوتسي، بأن هيئة الأسواق بذلت جهودا كبيرة منذ 2012 من أجل ترقية السوق لمرتبة الأسواق الناشئة، مشددا على ان الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

وقال الروضان ان هناك خطة اقتصادية جديدة من أجل بناء اقتصاد وطني متين وقوي، داعيا أعضاء مجلس الأمة للتحرك نحو سن تشريعات جديدة لتطوير الاقتصاد، معربا عن شكره لدعم سمو الأمير والحكومة للملف الاقتصادي.

وأشار الى أن الترقية خطوة يجب أن تتبصصصعها خطوات أخرى للتنمية الاقتصادية.

الحجرف

من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف إن ما تحقق بترقية السوق الكويتي من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ لم يكن وليد المصادفة ولكن تم من خلال جهد كبير من هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، فضلا عن شركات الوساطة.

وأشار ان الترقية على مؤشر فوتسي ستعقبها خطوات لتصنيفات أخرى، لافتا الى تواصل هيئة اسواق المال مع مورجان ستانلي بغرض الانضمام لمؤشر MSCI، وما أعلنت عنه داو جونز من وضع السوق الكويتي تحت المراقبة.

ولفت د.الحجرف إلى أن الترقية على مؤشر فوتسي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2018، مبينا أن البورصة ستخضع للمراجعة في مارس المقبل ليتم تحديد ما اذا كانت سيتم ادراج الأسهم المختارة بنسبة 100%‏ في سبتمبر٢٠١٨ أو على مرحلتين الأولى في سبتمبر ٢٠١٨ بواقع 50% والثانية في مارس ٢٠١٩بواقع الـ 50% الأخرى.

وأكد الحجرف أن ثقافة الاستثمار في بورصة الكويت ستتغير من سوق محلى إلى سوق عالمي، مشيرا الى أن الأبحاث والدراسات ستلعب دورا في تحفيز الاستثمار ببورصة الكويت.

واستطرد د.الحجرف قائلا: ان الترقي للأسواق الناشئة كانت من أهم أولويات هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية التي تم إقرارها في 2016 ساعدت على إجراء التعديلات التي طورت من بورصة الكويت تنظيميا وبالتالي ترقيتها.

وأوضح أن ما حدث من ترقية ليس نهاية المطاف، بل هو خطوة مستحقة لأن سوق الأسهم الكويتية هو الأقدم بالمنطقة والأكثر عمقا بالتجربة، مشددا على بذل مزيد من الجهد للمحافظة على ما تم انجازه والمضي في مزيد من الارتقاء ببورصة الكويت.

وذكر أن سوق الكويت لم يعد سوقا محليا بعد أن استمر لذلك لمدة 30 عاما، ولكن بهذا التصنيف انتقلنا بالسوق من المحلية إلى العالمية وبناء على ذلك ستشهد الفترة المقبلة تغيرا في فلسلفة وأسلوب الاستثمار بالسوق، مع تعزيز دور الأبحاث والدراسات.

رئيس «الغرفة»: ترقية «البورصة» إنجاز يعزز الأمل في الإصلاح

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، إن قرار ترقية بورصة الكويت إلى صعيد الأسواق الناشئة بمؤشر

علي الغانم

فوتسي لم يكن مفاجأة، مضيفا أن هذا الإنجاز يعتبر بشرة خير لأنه يعزز الأمل في إصلاح شامل يحمل الكويت إلى عصرها، ويعيد إليها ازدهارها وبهاءها.

وأضاف الغانم في بيان صحافي: «نحن في غرفة التجارة كنا نعايش مرحلة التأهيل بكل تحدياتها ومدها وجزرها، وكنا نتابع الجهود الكبيرة المخلصة التي تواجه هذه التحديات بحماس وصبر وصمت وعلم وعمل، وكنا على ثقة بأن الله لن يخذل المخلصين». وقدم الغانم الشكر والتقدير لكل من ساهم بفكره وجهده ودعمه وعلى مدى عقد أو يكاد في تحقيق هذا الإنجاز الرائع، الذي يكلل جهود مرحلة صعبة، لتبدأ بعده مرحلة أصعب توظف هذا النجاح لتكون بورصة الكويت أداة تمويل وتنمية واستثمار تدعم الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاق أعمال مجزية لشباب الكويت، وتسهم في ارتقاء السوق الكويتية إلى صعيد المركز المالي والتجاري.

لقطات من المؤتمر

٭ قال د.الحجرف ان عملية تنفيذ الترقية ستدخل حيز التنفيذ خلال عام من الآن اي في سبتمبر 2018 وستكون هناك مراجعة دورية في مارس المقبل.

٭ حول جذب السيولة اوضح د.الحجرف ان ثقافة ملكيات الأسهم ستتغير في سوق الأسهم الكويتية مع المستجدات التي طرأت بترقية السوق، وبالتالي مع هذه التغيرات ستشهد الفترة المقبلة زيادة في ضخ السيولة الى السوق.

٭ أفاد بأن الترقية تعد بمنزلة شهادة عالمية بأن ما تم تنفيذه بالبورصة الكويتية يحاكي افضل الممارسات العالمية.

٭ فيما يخص تفعيل صانع السوق خلال المرحلة المقبلة لضمان توفير مزيد من السيولة قال د.الحجرف ان هيئة اسواق المال اوجدت البيئة التنظيمية والرقابية للحد من الممارسات غير الصحيحة وهو ما يساهم في خدمة كل المعنين عند منح التراخيص.

٭ حول استيفاء كل المتطلبات للترقية لفوستي قال ان انه تم استيفاء كل المتطلبات وما تبقى سيتم العمل على انجازه وبالنسبة لمؤشر مورجان ستانلي فجار حاليا التواصل معهم وتزويدهم بجميع البيانات لتحليلها والقرار في النهاية لهم.

٭ قال رئيس شركة البورصة طلال الغانم على هامش المؤتمر في تصريحات صحافية إن نحو 70% من السيولة المتوقع تدفقها للبورصة بعد الترقية سيتكون من نصيب الأسهم القيادية، لافتا إلى أن نحو 3 شركات فقط من المدرج أسهمها بالبورصة هي التي تتم تغطيتها من شركات الأبحاث العالمية، داعيا في هذا الصدد الشركات المدرجة إلى ضرورة التعاون مع شركات الأبحاث، على أن يكون للبورصة دور في ذلك.