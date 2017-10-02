ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، إلى مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى 0.403 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.311 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في تعاملات يوم امس، وذلك بعد صدور بعض التقارير الاقتصادية الأمريكية الايجابية لمختلف القطاعات.