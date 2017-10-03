الشركات تعرض باقة من المشاريع العقارية في مكة المكرمة وتركيا والبوسنة ومدينة صباح الأحمد البحرية

أعلنت كل من شركة «دار الجوار» و«أساسات العالمية» و«مركز الميثاق» و«ريماكس العقارية» مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري في فندق الريجنسي - البدع.

دار الجوار

وقال مسؤول شركة «دار الجوار العقارية» عماد عبدالغفار: تعتمد الشركة على بناء منظومة متكاملة من الأصول العقارية تمتلكها الشركة، حيث أضافت الشركة مؤخرا إلى أصولها العقارية فندق دار الجوار والذي يعتبر ملكا بالكامل لشركة دار الجوار العقارية حيث لاقى الفندق رواجا كبيرا عند طرحه بالسوق الكويتي بأسعار لم يسبق لها مثيل في السوق الداخلي والخارجي ويقع بمكة المكرمة بحي العزيزية والذي يبعد عن الحرم أقل من ثلاثة كيلومترات ويبعد أقل من 1000 متر عن محبس الجن على الطريق العام شارع الهدا.

وبين عبدالغفار أن الفندق يتكون من 21 دورا وبه 80 جناحا و60 غرفة ويسع الفندق لـ 1000 حاج بالإضافة إلى دور للمناسبات و2 دور بالسرداب لمواقف السيارات ودور أرضي للاستقبال ودور مصلى، بالإضافة الى أدوار الخدمات والمطعم وتطرح الشركة وحدات الفندق بالسوق الكويتي للانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار تنافسية لم يسبق لها مثيل بالإضافة الى مميزات وخدمات أيضا لم تطرح من قبل إلا من خلال فندق دار الجوار.

وبالنسبة لمشروع ناتورا دوجا سيتي لفت إلى أنه المشروع الأكبر لشركة دار الجوار العقارية بالعاصمة التركية أنقرة وتبلغ مساحة المشروع 124 ألف متر مربع عبارة عن مدينة متكاملة وتتكون من 1500 شقة و60 فيلا وثلاثة مولات تجارية وفندق خمس نجوم وشقق فندقية تتمتع كلها بخدمات متكاملة، وتطرح الشركة وحدات سكنية بأسعار تنافسية على مستوى السوق الداخلي والخارجي بالإضافة الى تسهيلات في السداد.

وتابع: أما مشروع بلوليك، فتقوم شركة دار الجوار العقارية خلال شهر واحد فقط من الآن بتسليم وحدات مشروع بلوليك بالجمهورية التركية على البحيرة التاريخية كوشيتشيكماجك مباشرة وهو المشروع الفريد من نوعه في المواصفات والتصاميم حيث يتكون المشروع من ثمانية أبراج متصلة ببعضها بممشى على الروف بطول كيلو و350 مترا مع وجود ثلاثة حمامات سباحة بالروف ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا أيضا بالروف بالإضافة إلى كل الخدمات المتميزة التي تجعل من الكمبوند الاول في الرفاهية والخصوصية والتي تجعل تصنيفه سبع نجوم.

الميثاق العقارية

وقال مدير التسويق في مركز الميثاق المتحدة العقارية عبد الرؤوف عبدالله إن الشركة تأسست في عام 2005، وهي عبارة عن محفظة عقارية تقوم بالتسويق العقاري في كل المجالات العقارية وخصوصا في مدينة صباح الأحمد البحرية.

وبين عبدالله ان الشركة تقــــدم خدمـــات عقارية شامــلة تلبـــــي كــل المتطلبات وتحافــــظ على مكانتهـا الرائدة في الخدمات العقارية عن طريق تقديم فرص استثمارية مميزة وواعدة لكافة العملاء وهي شركة تحترف تسويق الفرص والمشاريع، بالإضافة إلى تسويق المحافظ العقارية للمشاريع في الكويت.

وأكد ان الشركة تقوم بتنويع عملياتها عن طريق إيجاد فرص استثمارية جادة، وبالتالي تدرك أهمية أن يكون لديها فريق عمل قوي وقادر على تنفيذ سياساتها والمحافظة على علاقات عمل دائمة مع العملاء والشركاء.

ريماكس الدولية

وقال المدير العام لشركة ريماكس الدولية العقارية خالد قطوم إن الشركة حريصة على تقديم أفضل العروض لعملائها من خلال طرح مشاريع متعددة في مختلف دول العالم وخصوصا في القارة الأوروبية.

وأضاف: أهم ما يميز شركة ريماكس الدولية العقارية هو أنها تشكل المالك الفعلي لجميع المشاريع التي تطرحها في جمهورية البوسنة، مما يضيف ثقة واطمئنانا أكثر لدى المهتمين بالشراء حاليا ولربما الاستثمار لاحقا.

وأشار قطوم إلى أن الشركة ستطرح خلال فترة المعرض أراضي سكنية صالحة للبناء في مناطق متعددة من جمهورية البوسنة، بالإضافة إلى تسهيلات بالتملك تتمثل بإمكانية السداد على 24 شهرا أو دون دفعة أولى.

أمــا فيمــا يتعلـــــــق بالجمهورية التركية فقال قطوم إن الشركة حرصت على التنوع في طرح المشاريع التي تتناسب مع متطلبات العملاء، حيث وفرت سلسلة من الخيارات فيما يتعلق بنوع العقار مثل الشقق، والأراضي، والفلل في مناطق مثل إسطنبول، وصبنجة، وطرابزون، بأسعار تنافسية وتسهيلات بالدفع مع توفير جميع العقود اللازمة لضمان حق العملاء.

أساسات العالمية العقارية

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة أساسات العالمية العقارية مشاري المرشاد إن مجموعة أساسات العالمية العقارية تعتبر المستثمر والوكيل الحصري لإدارة وتشغيل أحد أرقى الفنادق الحرم المكي في مكة المكرمة، والذي يبعد عن الحرم المكي ما يقارب الخمس دقائق والمجهز بكامل الخدمات والذي يتألف من استديو - جناح جونيور - جناح ملكي.

وبين المرشاد أنه تم تشطيب الفندق وتجهيزه بالكامل قبل 5 شهور لاستقبال المعتمرين والحجــاج إلى بيت الله الحرام.

من جهته صرح المرشاد بصفته رئيسا لمجلس الإدارة في شركة مجموعة المرشاد للإدارة والتشغيل السعودية، بأن الشركة من المؤسسات الناجحة في تشغيل واستثمار الفنادق، وتدير حاليا فندقين في مكة المكرمة في كل من العزيزية والهجرة، واللذين تم تأجيرهما خلال موسم الحج لهذا العام للحملات الفرنسية.