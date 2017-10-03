البرنامج يوفر للمشاركين مهارات متخصصة حول قطاع الأعمال تؤهلهم لإقامة مشاريعهم الخاصة

يوسف لازم

في ظل التزامه بدعم الشباب الكويتي والعمل على تطوير الاقتصاد المحلي ككل، أعلن بنك الخليج عن تقديمه الرعاية الذهبية للموسم الثالث لبرنامج فكرة لتطوير الأعمال، للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في 1 أكتوبر 2017 ببرج الحمراء للأعمال.

ويعمل البرنامج، في موسمه الثالث، على تسليح رواد الأعمال بالمهارات اللازمة لتكوين مشاريعهم الخاصة وتأسيسها بشكل سليم. وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن القائمون على برنامج فكرة لتطوير الأعمال أن باب التسجيل للبرنامـج مفتوــح اعتبـــارا من الآن عبر الموقــع الالكتروني www.fikraprogram.com على أن تغلق أبواب التسجيل في 11 نوفمبر2017.

بدورها، قالت إسراء الحبيب، مدير الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: لدينا الكثير من الشباب الواعد وكذلك الإمكانيات التي تسمح بتكوين وإدارة مشاريع، لذا فمن الرائع أن يكون هناك برنامج تدريبي مثل برنامج فكرة يشرف عليه ويديره مجموعة من الشباب الكويتي الموهوب. يلتزم البنك بدعم جيل المستقبل وبالتالي يفخر برعايته لبرنامج فكرة.

نتطلع إلى برنامج تدريبي مميز هذا العام وبتعاون مثمر مع القائمين على البرنامج. وقالت مريم الريس مديرة برنامج فكرة التابع لكيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال: نحن شغفون بالعمل على تطوير وتبني أي فكرة مشروع مميزة ومبدعة تساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي. كلنا فخر بمشاركة بنك الخليج في هذه المبادرة التي ستغير من مجرى حياة مجموعة من المبادرين.

ويلعب برنامج فكرة دورا مهما في تطوير السوق المحلي، إنه برنامج ريادة أعمال مكثف يوفر للمشاركين فيه مهارات متخصصة ومعلومات حول قطاع الأعمال تؤهلهم لإقامة مشاريعهم الخاصة، ومن بين تلك البرامج التدريبية مهارات القيادة، وكيفية تصميم خطة عمل مفصلة ومتكاملة، ومرشديـــن، وفرصة للظهور الإعلامي، والتحليل المالي، والفرص الاستثمارية وغيرها.

وقد أثمر الموسم الأول لبرنامج فكرة تأسيس 33% من المشاريع التي تم طرحها بينما يظل 40% منها في مرحلة التفاوض مع المستثمرين.

ومن الموسم الثاني الذي انتهى في مايو 2017 تم تأسيس 20 % من المشاريع، بينما تم دخول المشاريع المتبقية في حيز التنفيذ. وقد شهد موسما برنامج فكرة لتطوير الأعمال الأول والثاني ما يزيد على 200 طلب للمشاركة، و30 فكرة مشروع، و37 حصة تدريبية، و48 رائد أعمال متدربا.

ويرعى برنامج فكرة لتطوير الأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان، إلى جانب رعاية كل من وزارة الدولة لشؤون الشباب، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركة الحمراء العقارية، شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، المركز المالي الكويتي، وشركة لكزس للسيارات إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، جراند سينما، وتحت إدارة وتنفيذ كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال.