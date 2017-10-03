عقد بنك الكويت الدولي مؤخرا دورة تدريبية لمدة يومين متتاليين حملت عنوان «المصرفي المحترف للمصرفية الإسلامية»، وقد حضرها 22 مشاركا من موظفي البنك وسط أجواء تميزت بالتفاعل والمشاركة الإيجابية.

وبهذه المناسبة، صرح المراقب الشرعي في بنك الكويت الدولي، د.هشام عبدالحي: البرنامج التدريبي لهذه الدورة تناول مبادئ المصرفية الإسلامية، وأسس تشغيل الأموال، واستخدامات الأموال في المصرف الإسلامي وفرقه عن التقليدي، وأساليب التمويل، والتمول، والاستثمار، كما تناول البرنامج أيضا المهارات التسويقية بأداء محترف متميز ونزيه.

وعلى صعيد متصل، أشار عبدالحي إلى أن الدورة قد تميزت بحلقات نقاشية وحالات عملية، كما حققت قيمة مضافة عالية في كيفية الأداء العملي وفق منظور المصرفية الإسلامية.

مؤكدا أن نجاح تنظيم هذه الدورة يقع ضمن سلسلة من البرامج المتكاملة التي يتم تنفيذها على مراحل وفق خطة منهجية، وذلك انطلاقا من سياسة «الدولي» بأن التدريب عملية مستمرة من شأنها البلوغ بموظفيه إلى احترافية مهنية متميزة تؤهلهم لمواكبة التطور المضطرد في الصناعة المصرفية الإسلامية، المصاحب للإقبال المتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيدين الدولي والإقليمي.