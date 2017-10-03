دخلت العلامة التجارية نيسان إلى قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة في العام 2017، بحسب دراسة صادرة عن مؤسسة إنتربراند للاستشارات.

وحلت نيسان في المركز 39 ضمن الدراسة السنوية التي تجريها «إنتربراند» لأفضل العلامات التجارية العالمية. وبلغت قيمة علامة نيسان التجارية وفق تقديرات الدراسة 11.534 مليار دولار.

وخلال العام الماضي، جاءت نيسان في المركز 43 بعدما بلغت قيمة علامتها التجارية بحسب الدراسة 11.066 مليار دولار.

وأشارت «إنتربراند» من خلال الدراسة، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها نيسان من أجل رفع قيمة علامتها التجارية، والتي تمحورت حول تركيز الشركة على استراتيجية نيسان للتنقل الذكي.

كما سلطت الدراسة الضوء على ما قدمته نيسان لعملائها من فوائد ومزايا، مثل تقنيات القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية. وأشادت «إنتربراند» بكون نيسان واحدة من العلامات التجارية الأكثر قيمة على مستوى العالم لسبعة أعوام على التوالي.

وتعكس نتائج الدراسة التركيز الكبير من نيسان على استراتيجيتها للتنقل الذكي خلال العام الماضي، حيـــث أطلقت الشركـــة منتجات جديدة مثل سلسلة E-POWER لأنظمة السيارات الهجينة وتقنية ProPILOT للقيادة الذاتية المصممة للعمل على الطرق السريعة ذات المسار المنفرد.

واستعرضت «نيسان» أيضا استراتيجيتها للتنقل الذكي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس الأميركية في شهر يناير عام 2017، وكشفت النقاب في 6 سبتمبر الماضي عن سيارتها الجديدة «نيسان ليف»، الجيل الثاني من السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم.

وقال رويل دي فرايس، نائب رئيس الشركة ورئيس التسويق واستراتيجية العلامة التجارية في نيسان: «ركزنا بشكل متواصل على قوة العلامة التجارية خلال الأعوام الستة الماضية، ومن المشجع أن نرى جهودنا تتوج من خلال هذه الدراسة المؤثرة».

وأضاف: «ينعكس تركيزنا على استراتيجية نيسان للتنقل الذكي ورؤيتنا للمستقبل على النجاح المستمر الذي نحققه. ومع إطلاق سيارة نيسان ليف الجديدة مؤخرا، نأمل في أن تحقق علامتنا التجارية المزيد من التحسن».