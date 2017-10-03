الكندري: الشركة تتلقى المزيد من العروض المختلفة من قبل شركات محلية وعالمية ترغب في تملك مساحات تجارية

أعلنت مجموعة من ماركات الكافيهات العالمية عن تواجدها في مجمع «بلو واتر مول» الذي تنفذه شركة عذراء العقارية كأول مجمع تجاري متكامل في مدينة صباح الأحمد البحرية.

وضمت الماركات العالمية التي وقعت عقود تملك مساحات تجارية في المنطقة المخصصة للمقاهي بين المجمعين التجاريين والتي ستحمل اسم «ريجينت ستريت» كلا من مقهى «attendan» البريطاني، ومقهى «كافيين» البريطاني، بالإضافة إلى مقهى فيرنانديز أند ويلز «البريطاني-الاسباني-المكسيكي».

وحول هذه المشاركات، قال المتحدث باسم شركة عذراء العقارية فيصل الكندري ان عددا من الشركات العالمية قد أعلنت عن رغبتها في التواجد ضمن حدود المجمع التجاري الضخم الذي تنفذه «عذراء» في مدينة صباح الأحمد البحرية، لافتا إلى أن الدفعة الأولى من هذه الشركات قد وقعت بالفعل عقود التملك، فيما يجري حاليا التفاوض مع عدد آخر من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها تباعا.

وأكد الكندري أن «عذراء العقارية» ما زالت تتلقى المزيد من العروض المختلفة من قبل شركات محلية وعالمية ترغب في تملك مساحات تجارية لها ضمن حدود المشروع الذي أخذ خطواته الفعلية نحو التنفيذ الفعلي منذ نحو عام، في حين ما زالت «عذراء» تفاضل بين الشركات المتقدمة للوصول إلى أفضل الشركات والخدمات التي ستقدمها لعملائها الكرام.

وكشف عن أن الكافيهات البريطانية التي وقعت عقودها مع «عذراء» تعتبر من أفضل المقاهي والكافيهات البريطانية المختصة باستخدام أفضل وأغلى أنواع البن وأندره، فضلا عن أنها متخصصة في تقديم وجبات الإفطار البريطاني الصباحية، إلى جانب وجبات الغداء البريطاني الفاخر، علما أن هذه الماركات العالمية تدخل السوق الكويتي للمرة الأولى من خلال شركة عذراء العقارية.

وأشار إلى أن المجمع سيضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والخدمية، مشيرا في هذا الصدد إلى العقد الذي تم توقيعه في وقت سابق مع بنك برقان لشراء مساحات تجارية لتخصيصها كفرع جديد له في المشروع، والذي أصبح أول بنك محلي يقوم بتملك مساحات تجارية في مجمع تجاري في مدينة صباح الأحمد البحرية، وذلك في إطار سياسته التوسعية الرامية إلى زيادة عدد أفرعه وتوزيعها الجغرافي.

وأكد أن «بلو واتر مول» من المقرر أن يكون أحد أهم وأكبر المشاريع في تلك مدينة صباح الأحمد البحرية، خاصة وأن فكرته تقوم على أساس توفير مراكز تسوق تضم العديد من الأنشطة التجارية لمحلات التجزئة والمطاعم والأسواق المركزية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والخدمات الأخرى التي من بينها فروع المصارف والأنشطة البدنية، والمكاتب الإدارية، الأمر الذي تفتقده مدينة صباح الأحمد البحرية في الوقت الراهن على الرغم من الإقبال الكبير الذي باتت تشهده من قبل المواطنين والمقيمين، خاصة في الإجازات والأعياد والعطل الرسمية.