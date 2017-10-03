الصقر: الثقافة الوظيفية في «الوطني» عززت شعور «العائلة الواحدة» مع جميع الموظفين

كرّم بنك الكويت الوطني موظفيه المتميزين في حفل النخبة السنوي، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت صلاح الفليج، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت ومدير عام مجموعة الخزانة سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، بالإضافة إلى العديد من قيادات البنك.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب عصام الصقر عن فخره واعتزازه بفريق عمل بنك الكويت الوطني الذي أثبت كفاءته وانتماءه لهذه المؤسسة الرائدة في الصناعة المصرفية على مستوى الكويت والمنطقة، لافتا إلى أن هذا الحفل جاء لتكريم الموظفين المميزين على أدائهم المتميز والتزامهم بأرقى معايير جودة الخدمة.

وأشار إلى التزام الموظفين في كل إدارات البنك بمعايير جودة الخدمة، وحرصهم الدائم على تطوير مهاراتهم والاستفادة من الدعم الفني والمعنوي الذي يوفره البنك لهم، مضيفا أن الثقافة الوظيفية بالبنك الوطني عززت شعور «العائلة الواحدة» مع جميع موظفي البنك، وهو ما انعكس على جودة الخدمة المقدمة وعلى التزام الموظفين تجاه العملاء ورضاهم.

وبين الصقر أن تحقيق تطلعات الوطني في الارتقاء المتواصل بالخدمات المقدمة يتطلب فريق عمل محترفا وقادرا على ضمان تقديم أرقى مستوى من الخدمة المثالية مع الالتزام بالشفافية، مشيرا إلى سعي موظفي البنك المتواصل إلى تحقيق أفضل النتائج والتي انعكست على أرض الواقع من خلال إنجازات بنك الكويت الوطني وريادته للقطاع المصرفي على مدار السنوات.

من جهته، قال عماد العبلاني إن بنك الكويت الوطني حريص على تحفيز موظفيه بشكل مستمر عبر تهيئة بيئة عمل مثالية وخلق أجواء روح العمل الجماعي، وهو ما يتميز بها البنك، وذلك نتيجة للعديد من المبادرات والبرامج التي دأب البنك على تطبيقها منذ عقود.

وأشاد العبلاني بموظفي بنك الكويت الوطني الذي سارعوا في بذل جهودهم وتفانيهم خلال عملهم في البنك وهو ما يثبت مدى ارتباطهم به، مؤكدا أن البنك يحرص على توفير بيئة العمل التي تحقق الرضا والتطور الوظيفي وتشجع على المزيد من البذل والعطاء، موضحا أن البنك في سعي دائم للحفاظ على ريادته من خلال تبني أرقى آليات العمل التي تنسجم مع تطلعات ومتطلبات جميع عملائه.

وقد دأب بنك الكويت الوطني على تنظيم مثل هذه المناسبات لتكريم موظفيه حرصا منه على دعم كوادره وتشجيعهم للارتقاء وظيفيا ومهنيا.

ويعتمد اختيار الموظفين المتميزين على تصويت زملائهم في نفس الأقسام المرشحين منها، حيث تستند معايير التصويت إلى روح العمل الجماعي والتعاون والمشاركة والفاعلية لدى الموظف، وتخلل الحفل تكريم النخبة من الموظفين المتميزين، كما شهد العديد من الفعاليات والمسابقات وتوزيع الجوائز القيمة على الموظفين المشاركين.