Evora 400 تجمع بين الأداء العالي والتحكم المتطور جداً الذي طالما اشتهرت به لوتس

في بادرة حصرية جديدة، كشفت لوتس الغانم النقاب عن أحدث سياراتها التاريخية وأيقونة السيارات الرياضية وهي سيارة لوتس Evora 400 موديل عام 2018، وذلك في عرض فخم أقامته في مجمع الراية اختتمت فعالياته نهاية شهر سبتمبر المنصرم، حيث تمكن الزوار وعشاق السيارات استكشاف مزايا هذه السيارة الرياضية من الدرجة الأولى والتي تعيد تعريف معنى وتجربة القيادة والسرعة والهندسة المتقدمة.

والتزاما كذلك بتوفير قيمة إضافية إلى التجربة المتكاملة التي يحصل عليها العملاء من جودة متقدمة وخدمات حصرية، تطلق لوتس الغانم حلولا تمويلية عبر أقساط شهرية تبدأ من 625 دينارا، علاوة عن مزايا عديدة تشمل ضمانا لا محدود المسافة لمدة 3 سنوات، بما في ذلك خدمة مجانية لمدة 3 سنوات وتأمين شامل لسنة كاملة.

وتعتبر سيارة لوتس Evora 400 أسرع سيارة لوتس لهذا القرن، وهي تجمع بين الأداء العالي والتحكم المتطور جدا الذي طالما اشتهرت به لوتس. ومع سرعة قصوى تصل إلى 300 كم/سا وتسارع من 0-100 كم بالساعة في 4.2 ثوان.

وتستطيع لوتس Evora 400 تحقيق أعلى نتائج الاختبار في حلبات السباق الصعبة والقياسية في مقر شركة لوتس الرئيسي في مدينة (هيثيل، نورفولكن) مما يجعل السيارة تحقق سرعة أكثر بمقدار 6 ثوان عن موديلاتها السابقة.

وشمل التجديد في النسخة الجديدة من Evora 400 ما يقارب ثلثي النسخة السابقة، حيث كان جوهر هذا التطوير محرك سوبر تشارجد V6 سعة 3.5 ليترات قادر على إطلاق قوة تبلغ 400 حصانا وعزم يوازي 410 نيوتن/ متر. كما جاء الموديل الجديد بشاسيه من الألمنيوم الصلب وهيكل من المواد الخفيفة والقوية التحمل في الوقت نفسه لتوفر للمقصورة كذلك حماية عالية في الأمام والخلف، ما جعل لوتس Evora 400 الجديدة أخف بمقدار 22 كغ عن سابقتها.

وهذا التخفيف الفعال يعتبر إنجازا صناعيا وهندسيا تم إحرازه بالتصميم الذكي والاهتمام بجميع التفاصيل. وكان من شأن هذا التخفيف في الوزن منح السيارة قدرات أكبر في القيادة سواء من حيث السرعة أو من حيث أداء المحرك وانطلاقة السيارة.

وتلتزم شركة الغانم للسيارات بتقديم أفضل تجربة قيادة من نوعها. وإضافة إلى اهتمامها بالتواصل مع عشاق سيارات السباق والسرعة داخل الكويت وخارجها، فإن شركة الغانم موتورز تحرص على أن تقدم لعملائها المنتجات الفائقة الجودة والتميز، مع خدمة احترافية وغيرها من المنتجات وخدمات الدعم التي جعلت من الشركة رائدة في سوق السيارات.