أعلنت شركة بوبيان للتأمين التكافلي عن طرح وثيقة التأمين التكافلي على المنازل، والتي توفر للعملاء التغطية المناسبة في حال وقوع حادث تسبب بضرر المنازل أو المحتويات الموجودة فيها، وذلك ضمن أبرز وثائق التأمين التي تقدمها الشركة.

وأكدت الشركة، في بيان صحافي، على أنها تهدف دائما لتقديم مجموعة شاملة ومتكاملة ومتميزة من باقات التأمين التي تدعم استقرار الأفراد من مختلف وكافة فئات وشرائح المجتمع.

وذكرت الشركة أن أي منزل مملوك أو مستأجر في الكويت هو مؤهل للتغطية المذكورة ضمن الوثيقة التي توفرها، وشددت على أنها تقدم تغطية شاملة استنادا الى قيمة البناء أو المحتويات الخاصة بكل المنازل.

كما أشارت إلى أن الوثيقة تعوض عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبناء أو المحتويات من جراء الأخطار التالية: الحريق أو الصاعقة، اصطدام مركبة بالمبنى أو الأسوار الخارجية، سقوط الطائرات أو أي شيء منها، إلى جانب العواصف والأعاصير والفيضانات.

في المقابل، اشارت «بوبيان تكافل» الى أن البرنامج لا يشمل تغطية المطالبات الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدد من الحالات، ومنها: الحرب والأخطار المشابهة، أعمال الإرهاب، الإشعاعات النووية والتلوث الإشعاعي، أعمال التخريب المتعمدة، وأخيرا إذا كانت المنازل غير قابلة للسكن، أي أنها قيد الإنشاء.