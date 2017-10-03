بعد الإقبال الواسع على جناحها خلال الدورات السابقة، أعلنت شركة «فود شويس» تجديد رعايتها الذهبية لمعرض «هوريكا الكويت» للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، مؤكدة انها ستقدم خلال الدورة القادمة من هذا الحدث الذي يقام بين 15 و17 يناير القادم (2018) كل جديد في مجال المنتجات الغذائية وتحضير وتقديم أطباق الطعام وفق معايير الجودة الصحية وتطبيق معايير «الهاسب» الخاصة بسلامة الغذاء.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة المنظمة للمعرض، ان «فود شويس تستحوذ على اكثر من 50 ماركة مميزة من المواد والمشروبات الغذائية، إلى جانب خدماتها في فنون وسلامة الغذاء والطعام، والعديد من الأنشطة التي تنظمها في هذه المجالات، ورصيدها المتزايد منذ انشائها عام 2005 كمزود رئيسي في السوق الكويتية يتمتع بمعايير عالمية وسمعة طيبة وانتشارا كبيرا، بفضل حرصها على إيجاد حلول مبتكرة مناسبة للاختصاصات الفندقية سواء للفنادق أو المطاعم أو الأسواق المركزية، بموازاة تقديمها عددا من المنتجات العالمية الحصرية من اللحوم عالية الجودة، والمواد الأولية لصناعة الحلويات، والعديد من أنواع الأجبان العالمية وثمار البحر والمشروبات».

وقال المدير العام لشركة «فود شويس» مروان فارس: «توسع وتقدم معرض هوريكا الكويت عاما بعد عام، جعل منه ملتقى سنويا ضخما لأهم المؤثرين والفاعلين في مجال الضيافة والغذاء في الكويت، وهو تطور مرشح للاستمرار خاصة بعد ان توسعت مساحات المعرض مؤخرا وأصبح يقام على ارض المعارض الدولية في مشرف».