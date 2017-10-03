استقبل سفير الكويت في مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح وفدا من شركة الخطوط الوطنية الكويتية وتضمن الفريق كلا من سعد جابر مدير مبيعات المحطات الخارجية وبراك الطراح ممثل إدارة التسويق والممثل القانوني سليمان السعيد كما التقى الوفد برئيس الملحق الثقافي الاستاذ الدكتور عبدالله الكندري ومساعده الاستاذ الدكتور عبدالحميد الحسن، واستعرضت الوطنية خلال هذا اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الخطوط الوطنية للمسافرين على متن طائراتها وباقات الأسعار التي تم اعدادها بعناية لتناسب مع جميع الفئات والباقات الخاصة للطالبات والطلبة في مملكة البحرين، ويأتي هذا اللقاء ضمن أهداف الخطوط الوطنية وسعيها لتقديم اعلى مستوى من الخدمات وتوثيق التواصل مع جميع عملائها في المحطات الخارجية.

الجدير بالذكر ان شركة الخطوط الوطنية استأنفت رحلاتها في شهر يوليو الماضي لعدة وجهات دولية لجورجيا وأذربيجان وسراييفو والبحرين ومصر وغيرها من الوجهات.