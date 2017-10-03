قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إن المدعي جون لي ميلر تقدم بطلب أمام المحكمة الجزئية الأميركية في المقاطعة المركزية بكاليفورنيا بالتنازل عن دعواه ضد الشركة والمرتبطة باستخدامها لنظام محاسبي خاطئ لاحتساب قيمة التكاليف غير المباشرة، ما أدى إلى زيادة التكلفة على الحكومة الأميركية في 3 عقود حكومية سابقة بقيمة إجمالية تقريبية ناهزت الـ 19 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أمس أن المحكمة الجزئية الأميركية وافقت على طلب المدعي بالتنازل عن الدعوى والتراجع عن كل المطالبات دون أي ضرر على «أجيليتي».