4.7 آلاف دينار راتب الطبيب الكويتي.. و3385 ديناراً للوافد

233 طبيباً في المستشفى يتقاضون رواتب بـ 10.2 ملايين دينار

أكثر من ألف فني تبلغ رواتبهم السنوية 21.5 مليون دينار

1.6 مليون دينار تكلفة العمل الإضافي للفنيين غير الكويتيين

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» ان كلفة الكادر الطبي في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت والذي يخدم العاملين في القطاع النفطي واسرهم تبلغ 33.3 مليون دينار وذلك تكلفة رواتب الاطباء ومزاياهم الوظيفية بالاضافة الى رواتب الفنيين وساعات عملهم الاضافية.

وقال المصدر ان مستشفى الأحمدي يعمل به 233 طبيبا تكلفة رواتبهم ومزاياهم السنوية تبلغ 10.2 ملايين دينار، وذلك من مختلف التخصصات الطبية حيث يبلغ عدد الاطباء الكويتيين 50 طبيبا بكلفة مالية 2.8 مليون دينار فيما يبلغ عدد الاطباء غير الكويتيين 183 طبيبا بكلفة 7.4 ملايين دينار.

ويبلغ متوسط راتب الطبيب الكويتي 4.7 الاف دينار شهريا فيما يتقاضى الطبيب الوافد 3385 دينارا شهريا.

وذكر ان عدد الفنيين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في مستشفى الأحمدي يبلغ 1.059 فنيا، وتبلغ تكلفة رواتبهم ومزاياهم الوظيفية 21.5 مليون دينار، حيث يبلغ عدد الفنيين الكويتيين 291 فنيا بكلفة رواتب تبلغ 8.2 ملايين دينار، و786 فنيا غير كويتي تبلغ كلفة رواتبهم ومزاياهم المالية 13.3 مليون دينار.

علما بأن تكلفة العمل الاضافي للاطباء والفنييين غير الكويتيين ممن يتم تكليفهم بالعمل الاضافي في العطلات الرسمية والاجازات السنوية تبلغ 1.6 مليون دينار.

ويخدم مشروع مستشفيي الأحمدي القديم والجديد كل موظفي القطاع النفطي وعائلاتهم، أي نحو 150 ألف شخص، فيما احتوى المستشفى الجديد الذي جرى افتتاحه في ابريل الماضي على 300 سرير في أربعة أدوار بالإضافة الى نفق خدمات وموقف سيارات يسع 1200 سيارة ومخبأ طوارئ، و47 قسما طبيا مختلفا و11 جناح مرضى، ويشمل مهبطا للطيران في حالات الطوارئ، وبالإضافة الى المبنى الرئيسي هناك خمسة أبنية فرعية سكنية للأطباء والممرضين المقيمين، و254 وحدة سكنية.

ويحتوي المستشفى على أجنحة للمرضى وصيدليات عامة وتخصصية كما يقوم المستشفى بتوفير سبل التعليم وتطوير قدرات الكوادر الطبية.

وحول ساعات العمل الاضافية التي يتقاضاها الاطباء والفنيون العاملون في مستشفى الأحمدي، اشار الى ان قواعد العمل في القطاع النفطي تحدد ساعات العمل الاضافي بـ 40 ساعة في الشهر.

وتبرم شركة نفط الكويت عقودا مع شركات محلية لتوفير خدمات متخصصة لمستشفى الأحمدي يبلغ عددها 5 عقود، اثنان منها لتوفير فنيي التمريض حسب ما تقتضيه مصلحة العمل في المستشفى، وعقدان اخران يتم التجهيز لهما لتوفير عمالة مساندة لاعمال المستشفى، فيما يتركز العقد الخامس بتقديم نفس الخدمات الفنية وقد أوشك على الانتهاء بما يضمن سير المستشفى بانتظام واطراد ويكفل عدم تعطيل العمل باي حال من الاحوال.