3.8 % نمو أعداد الوافدين سنوياً مقابل 2.9% فقط للكويتيين

تكويت أكثر لأصحاب المؤهلات الجامعية على حساب الثانوية والمتوسطة

الكويتيون يمثلون 4.4% من قوة العمل بالقطاع الخاص

توظيف 9300 كويتي بالقطاع الحكومي العام الماضي

أظهرت بيانات رسمية تخطي قوة العمل بالكويت باستثناء القطاع العائلي مليوني عامل بنهاية يونيو الماضي بزيادة 83 ألفا مقارنة بيونيو 2016 بنمو سنوي 3.6%، حيث زاد الكويتيون بـ 10 آلاف سنويا إلى 359 ألفا بنمو سنوي 2.9% لينخفض نصيب الكويتيين من سوق العمل بنسبة طفيفة لـ 17.9% فيما ارتفع عدد الوافدين 70 ألفا اضافية خلال العام ليصل الى 1.6 مليون بنمو سنوي 3.8%.

وكشفت البيانات عن زيادة نسبة الإناث بسوق العمل بمعدل نمو سنوي 3.9% مقارنة بزيادة أقل للذكور وصلت لـ 1.6% بحسب التقرير ربع السنوي لقوة العمل بنهاية يونيو الماضي والصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء.

كان حظ الكويتيين من أصحاب المؤهلات الجامعية أكبر من غيرهم حيث زاد عدد الكويتيين ممن يحملون مؤهلات جامعية من 122.3 ألف كويتي نهاية يونيو من العام الماضي محتلين حصة تصل 35.1% من الكويتيين العاملين إلى 132 ألف كويتي بنهاية يونيو الماضي لتزيد حصتهم الى 36.8% وفي المقابل تراجعت أعداد كل من حاملي المؤهلات المتوسطة إلى 53.1 ألف كويتي والثانوية وما يعادلها إلى 76.5 ألف كويتي.

احتلت مجموعة الدول الاسيوية غير العربية المرتبة الأولى بين الجنسيات غير الكويتية بسوق العمل بنسبة 50.3% يليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.1% من اجمالي قوة العمل.

احتل الهنود الصدارة بعدد 553 ألف عامل بزيادة سنوية كبيرة بلغت 6.6% وبعدهم جاء المصريون بقوة عمل 463 ألفا وزيادة سنوية 4.2%.

أما بالنسبة لقوة العمل غير الكويتية فقد ارتفعت النسبة من 20.5% الى 22.7% لذوي المؤهلات الثانوية فيما انخفضت النسبة للابتدائية من 13.0% الى 11.1% خلال الفترتين.

وصل حجم العمالة المنزلية 680 ألف عامل بنهاية يونيو لتصل قوة العمال الإجمالية شاملة العمالة المنزلية الى 2.68 مليون عامل بزيادة 84 ألف عامل، حيث لم يتم سوى اضافة ألف عامل بالقطاع العائلي فقط خلال العام الماضي.

استمر استحواذ القطاع الخاص على حوالي نصف قوة العمل، فقد ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 60.3% بعد أن كانت 60.0% من اجمالي قوة العمل، وفي نفس الوقت كان نصيب قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص ما نسبته 4.4% من جملة العاملين بالقطاع.

تركزت النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية 80% في القطاع الحكومي من اجمالي قوة العمل الكويتية، اذ انه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي بتعيين 9300 كويتي خلال العام الماضي ليصل عددهم لـ 287.2 ألف كويتي بنمو سنوي 3.3%.

شهد القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) انخفاضا طفيفا ليصل الى 25.2% من قوة العمل بعد أن كانت النسبة 25.5% في بداية الفترة من إجمالي قوة العمل.