قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن العلاقات الروسية ـ السعودية في مجال الطاقة عالية المستوى، وإن الطرفين حريصان على العمل المشترك لضمان استقرار أسواق النفط.

وأضاف نوفاك في لقاء مع «العربية»، «نحن نتواصل بشكل فعال وهذا التفاعل يتركز في اتجاهين، فنحن حريصون في المقام الأول على العمل المشترك لاستقرار أسواق النفط، وتفادي تداعيات الأزمة التي نواجهها منذ 2014 ومحاولة تقليصها إلى أقل فترة ممكنة، بالإضافة الى توازن العرض والطلب وتثبيت الأسعار، ولا شك أن روسيا والسعودية لاعبان رئيسيان في أسواق النفط ويضخان ما مجموعه أكثر من 21% من النفط إلى الأسواق، ولذلك الاتفاق بين البلدين يؤثر إلى حد كبير على الدول الأعضاء داخل منظمة أوپيك وحتى خارجها».

وتابع حول الخطوات القادمة لتثبيت أسعار النفط «أخيرا اتخذ قرار قمنا بدراسته مع شركائنا في السعودية بخصوص تمديد تخفيض الإنتاج لتسعة أشهر ونعتبر أن هذا قرار صائب، يسمح لنا بتخطي فترة الطلب المنخفض في الفترة الشتوية وتأمين استقرار السوق يقود لهبوط المخزونات لمتوسط 5 سنوات.

ولذلك أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين». وقال نوفاك «الأسعار حاليا استقرت على مستوى جيد، نرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب، وفي الفترة القريبة القادمة الأسعار ستراوح في هذا النطاق».

وأكد أن التعاون في مجال الاستثمار يسير بشكل فعال بين البلدين بفضل الجهود المشتركة للصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السعودي وقد حددا مبلغ 10 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع المشتركة ليس فقط في مجال الطاقة، بل في المجالات الأخرى أيضا كالصيدلة والصناعة والمواصلات وغيرها، واليوم وبشكل ناجح ننفذ عددا كبيرا من المشاريع ومنذ عدة أعوام يعمل نحو 25 مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار وهي موارد استثمارية واستثمارات تم التوصل إليها بين البلدين.

وأضاف: «فيما يخص صندوق الطاقة، قرار كهذا موجود بالفعل وخلال زيارة الملك إلى روسيا سيتخذ القرار، مبدئيا يدور الحديث عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة فقط وأنا كوزير للطاقة هذا يرضينا لأننا نركز على تطوير تعاوننا ليس فقط في إطار أوپيك أو حتى خارج المنظمة بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة».