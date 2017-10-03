«كيبكو» و«تمكين» تقدمان جائزة ريادة الأعمال المحلية للعام الثالث على التوالي بـ 130 ألف دولار

«الراي» و«تمكين» تقدمان جائزة للأفلام القصيرة تتمثل في دورة تدريبية بنيويورك

الإبراهيم: البيئة التجارية في الكويت أكثر ترحيباً بالشركات الصغيرة

الخشتي: المؤتمر واحد من أكبر المبادرات الأكاديمية بالخليج

الرويح: دعم المبادرات الشبابية على رأس أولويات «بيتك»

العوضي: التركيز على مهارات التصوير والإخراج للشباب

شلاش: مساندة التعليم بكل الوسائل وتشجيع ريادة الأعمال

عبدالرحمن خالد

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب مؤتمرا صحافيا أعلنت من خلاله عن أسماء المتحدثين في تمكين 2017 في نسخته السادسة، والذي سيمتد من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري في مركز جابر الأحمد الثقافي، برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

ويوفر المؤتمر السنوي منبرا لرواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطـــــة للاستفادة من قادة الأعمال المحليين والعالميين.

كما كشفت عن تفاصيل الفعاليات التي سيتضمنها المؤتمر هذا العام مثل جائزة كيبكو- تمكين في نسختها الثالثة، وإطلاق جائزة الراي- تمكين للأفلام القصيرة. وكشف المنظمون عن أن موضوع هذا العام سيكون المشاريع التكنولوجية والمشاريع المتعلقة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأعلنوا أن قائمة المتحدثين العالميين هذا العام ستضم كلاً من: نائب الرئيس التنفيذي السابق في شركة نوكيا، سايمون اينسلي، والمؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «كولي كابيتال بارتنرز»، المتخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة، فكتوريا قريس، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق في شركة قوقل، باتريك بيشيتي، والرئيس التنفيذي للخدمات التشغيلية لمطاعم فايف قايز، سام جامبرلين، ورئيس مجلس إدارة في مجموعة كاريبو كوفي، مايك تاترسفيلد.

منظمة تمكين

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة تمكين الشباب، علي الإبراهيم: «في الفترة الأخيرة، أصبحت البيئة التجارية في الكويت من أكثر البيئات ترحيبا بالشركات الصغيرة والناشئة.

لذا، أردنا هذا العام محاكاة هذه البيئة من خلال مؤتمرنا، بهدف كشف ريادة الأعمال الحقيقية للشباب في الكويت، سعيا لإطلاع الشباب الكويتي على ما يمكنهم تحقيقه. تصب جميع أعمالنا وفعالياتنا في تمكين على تحقيق رؤيتنا بتمكين الشباب لقيادة حقبة اقتصادية جديدة مليئة بالنمو والتطوير والإنتاج».

كما تم الإعلان عن الرعاة الاستراتيجيين للمؤتمر هذا العام، وهم: شركة زين للاتصالات، بيت التمويل الكويتي، شركة مشاريع الكويت القابضة، شركة صناعات الغانم، وزارة الدولة لشؤون الشباب، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

زين الكويت

وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت، وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي: «تفخر زين اليوم بالإعلان عن شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب للعام السادس على التوالي، فلطالما كانت زين الداعم الرئيسي لهذه المبادرة الأكاديمية الوطنية منذ تأسيسها.

ويعتبر مؤتمر تمكين الشباب واحدا من أكبر المبادرات الأكاديمية التي تعنى بالشباب على مستوى الكويت بل وعلى مستوى الخليج العربي، فالمؤتمر يتميز عاما بعد عام باستضافة نخبة من الرواد والمفكرين من المستويين المحلي والعالمي في مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والإعلام الاجتماعي وغيرها».

بيت التمويل الكويتي

وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام في مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، يوسف الرويح: «بداية يسعدنا أن نتواجد معكم اليوم للمشاركة في حفل الإعلان عن انطلاق مؤتمر تمكين الشباب بنسخته السادسة ومشاركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» كشريك استراتيجي للسنة السادسة على التوالي وأتقدم بالشكر والتقدير للمنظمين والقائمين على المؤتمر، فريق تمكين التطوعي مقدرا جهودهم لإخراجه بأفضل صورة كما عودونا في كل عام.

يشارك «بيتك» في مؤتمر تمكين الشباب وذلك انطلاقا من دوره الريادي والسباق في المسؤولية الاجتماعية حيث استطاع «بيتك» خلال مسيرته أن يجعل دعم المبادرات الشبابية في المجالات المختلفة على رأس أولوياته وذلك من خلال دعم العديد من تلك المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تمكين الشباب».

مشاريع الكويت

وقالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة مشاريع الكويت، إيمان العوضي: «نؤمن في شركة المشاريع بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتنامي والجهود التي تبذل من أجل تنويع الاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في تعاوننا مع تمكين من خلال رعاية المؤتمر، وإطلاق جائزة كيبكو- تمكين للمبادرين الشباب ودعم الحلقات الشبابية. نحن سعداء برعاية مؤتمر تمكين الشباب للعام الثالث على التوالي.

لقد أتاحت لنا هذه الشراكة مع تمكين فرصة التفاعل مباشرة مع الشباب الذين يتطلعون لإنشاء وإطلاق مشاريعهم الخاصة، ومع المبادرين في مجال الأعمال الذي يسعون إلى تعزيز أعمالهم وتوسعة أنشطتهم».

وفي ظل التطور الإعلامي الحاصل في هذه الفترة، واعتماد الوسائل الإعلامية المختلفة على المادة المرئية والمسموعة، أصبح من الضروري التركيز على مهارات التصوير والإخراج التي يتمتع بها الشباب الكويتي. لذا ستتعاون تمكين هذا العام مع قناة الراي التلفزيونية لإطلاق جائزة الراي تمكين، التي تتمثل في دورة تدريبية في نيويورك فيلم أكاديمي، بالإضافة لرسوم التسجيل والسفر والإقامة.

صناعات الغانم

وقالت مدير في إدارة الاتصالات في شركة صناعات الغانم، هدير شلاش: «إنه لمن دواعي سروري أن أعلن بأن شركة صناعات الغانم هي راع استراتيجي لمؤتمر تمكين للعام 2017، فنحن نلتقى مع هذا المؤتمر في اهتمامنا بقضايا المسؤولية الاجتماعية ونتفق معهم على تحقيق عدة أهداف هي: تكريس مبدأ العطاء للمجتمع وخدمته، ومساندة التعليم بكل مراحله ومن خلال كافة الوسائل، وتشجيع ريادة الأعمال. ولا نرى ذلك كواجب وطني فقط بل هو رد الجميل على مجتمع وقف مع صناعات الغانم على مر السنين».

يذكر أنه للسنة الثالثة على التوالي وبالتعاون مع شركة مشاريع الكويت (كيبكو)، ستعلن تمكين الفائز بجائزة كيبكو- تمكين لرواد الأعمال الشباب، والتي ستستهدف هذا العام الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

وكما هو الحال في السنوات الماضية، ستقدم شركات كيبكو دعمها لرواد الأعمال في شكل جائزة كبرى بقيمة 100 ألف دولار من الخدمات التي يحتاجها المبادرون. وبالإضافة إلى الخدمات، ستمنح الشركة أيضا الفائز الأول جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار، والفائز الثاني بقيمة 10 آلاف دولار، والفائز بالمركز الثالث بقيمة 5 آلاف دولار.