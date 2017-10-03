انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار إلى ما دون 56 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس في الوقت الذي كبحت فيه زيادة أنشطة الحفر الأميركية وإنتاج أوپيك موجة ارتفاع حققت فيها الأسعار أكبر مكاسبها في الربع الثالث من أي عام في 13 عاما.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية منصات حفر نفطية جديدة للأسبوع الأول في 7 أسابيع وأعلن العراق عن ارتفاع صادراته قليلا في سبتمبر حين عززت أوپيك الإنتاج بوجه عام بحسب مسح أجرته «رويترز».

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.03 دولار إلى 55.76 دولارا للبرميل، وارتفع خام برنت نحو 20% في الربع الثالث في أكبر زيادة يحققها في الربع الثالث من أي عام منذ 2004 وجرى تداوله عند 59.49 دولارا الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار إلى 50.60 دولارا للبرميل، وحقق الخام الأميركي أقوى أداء فصلي منذ الربع الثاني من 2016.