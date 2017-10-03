أعلنت وكالة الطاقة الدولية ان التوقعات بشأن نمو النفط الصخري الأميركي والضبابية التي تكتنف واردات الصين من الخام قد تؤدي إلى تزايد مخزونات النفط مجددا العام المقبل بعدما ساهمت تخفيضات أوپيك وبعض المنتجين المستقلين في هبوط «كبير» هذا العام.

وقال أوليفييه لوجون محلل سوق مخزونات النفط لدى وكالة الطاقة الدولية «بافتراض أن إنتاج أوپيك سيظل ثابتا، فإننا لا نتوقع حقيقة سحبا كبيرا من مخزونات النفط الخام بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الستة إلى التسعة أشهر المقبلة».

وأضاف «تنطوي حساباتنا على زيادة في عام 2018» وذلك أيضا على افتراض ثبات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وقال لوجون ن أحد الأسباب الرئيسية في تباطؤ السحب من المخزونات العام المقبل الزيادة المتوقعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوپيك، بقيادة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث تتوقع وكالة الطاقة زيادة الإنتاج بشكل «كبير» بواقع 1.1 مليون برميل يوميا.