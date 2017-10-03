كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «الشركات الناشئة في العالم العربي»، والتي ترصد أفضل النجاحات في قطاع ريادة الأعمال، وذلك في حفل أقامته في دبي بحضور نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال الأكثر ابتكارا في العالم العربي.

تتضمن قائمة هذا العام 3 تصنيفات وهي: (أقوى 100 شركة عربية ناشئة)، التي تنفذ أهم الأفكار المبتكرة ويدعمها أفضل المستثمرين في أرجاء العالم، و(50 شركة عربية ناشئة تحت الضوء)، لم تتلق بعد تمويلا ضخما ولكنها تبدو ناجحة مستقبلا، و(أنشط 50 مستثمرا في الشركات الناشئة).

وبلغ إجمالي التمويل الذي تلقته 150 شركة ناشئة في العالم العربي ملياردولار(متضمنة 571 مليون دولار لشركة كريم). تصدرت الإمارات قائمة الدول من حيث عدد الشركات الناشئة بوجود 79 شركة ناشئة، تليها مصر بـ 20 شركة، بينما تواجدت الكويت بشركتين فقط ضمن القائمة المكونة من 150 شركة ناشئة. فيما يقع أكبر عدد من المستثمرين في الشركات العربية الناشئة بالإمارات، تليها السعودية.

وقالت رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط خلود العميان: «إن المشروعات الريادية المبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد في العالم العربي. وكشفت قوائم هذا العام عن جانب مثير للاهتمام حول الكيفية التي تدفع بها مختلف الجنسيات من المستثمرين ورواد الأعمال إلى تحقيق النمو في قطاع الشركات الناشئة في العالم العربي».