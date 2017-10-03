ترجيح سيناريو مبادلة الأسهم لإتمام الصفقة المرتقبة

قفزة بقيمة حقوق مساهمي «بيتك» بإضافة أصول تدر أرباحاً تفوق المملوكة حالياً

27 % نمواً بربحية «بيتك» بعد الاندماج رغم زيادة 64% على الأسهم القائمة محمود صبحي

أصدرت وحدة الأبحاث العالمية التابعة لبنك «اتـــش اس بــي سي» البريطاني تقريــــرا أكدت فيــــه على ان اندمــــاج «بيتـــك» و«الأهلي المتحــــد البحريني» المحتمل سيسهم في زيـــادة ربحيــة «بيتـــــك» بعـــد الاندمــاج.

توقع التقرير ان يزيد الاندماج من ربحية بيت التمويل على الرغم من العدد الكبير من الأسهم المتوقع إصدارها لتمويل عملية الاندماج من قبل بيت التمويل وأرجع التقرير ذلك لأن معاملات الربحية للبنك الأهلي المتحد أفضل من معاملات بيتك، حيث ذكر التقرير ان ربحية بيتك ستزداد بنسبة 27% على الرغم من توقع زيادة عدد الأسهم بعد الاندمـــاج بنسبة 64% وذلك بناء على النتائج الماليــــة للبنكين في النصف الأول من العـــام الحــالي.

وأشار التقرير الى ان بيت التمويل الكويتي يتمتع بمستويات سيولة عالية ما يساعد البنك على انهاء الاندماج بأي سيناريو محتمل حيث لديه القدرة على دفع علاوة اصدار لمساهمي البنك الأهلي المتحد اذا ما توصلوا لذلك حيث يملك البنك 920 مليون دينار سيولة بميزانيته بنهاية يونيو الماضي، اضافة الى استثمارات قابلة للبيع بقيمة 318 مليون دينار ومجموعة من الأصول سهلة البيع والتي تضيف سيولة اكثر للبنك.

وتوقــع التقرير ان يتخطى صافي ربح بيت التمويل الكويتي حاجز المائتي مليون دينار خلال العامين المقبلين، متوقعا ان يصل صافي الربح بنهاية العام الحالي الى 166 مليون دينار ليصل لـ 194 مليون دينار خلال العام المقبل و221 مليون دينار بحلول 2019.

وأكد «اتش اس بي سي» أن تقديرات مستوى المخاطرة على الأجل الطويل لبيت التمويل الكويتي ستنخفض بشكل ملحوظ في حالة اتمام الاندماج مع البنك الأهلي المتحد وان توقعاته المقبلة ستتحسن اذا تم الاندماج فعليا.

وضـــع التقريــــــر سيناريوهات للاندماج وحدد 3 عوامل رئيسية اقام على أساسها تلك السيناريوهات:

1- العائد على الأصول للأهلي المتحد يصل لـ 1.7% مقارنة بـ 1% لبيت التمويل الكويتي وهو ما يعني ان الاندماج سيحسن من قدرة بيتك على توليد ايرادات من أصوله الضخمة.

2- يمتلك البنك الأهلي المتحد 38 فرعا بالكويت فيما يغطي بيت التمويل الكويتي كافة أرجاء بالسوق الكويتي الصغير بعدد 65 فرعا وهو ما سيسهم في خفض التكلفة من خلال إلغاء بعض الفروع.

3- الاندماج يدخل بيت التمويل الكويتي السوق المصرية الكبيرة حيث لدى الأهلي المتحد 37 فرعا واجمالي اصول تبلغ قيمتها 769 مليون دينار لوحدتها التابعة هناك.

رجح التقرير ان يتم الاندماج من خلال مبادلة أسهم كسيناريو محتمل وقلل من احتمالية ان يتم الاندماج بالدفع النقدي او جزء كاش وجزء اسهم وارجع ذلك الى ان ملكية 46.1% من ملاك الأهلي المتحد البحريني افراد وشركات من الكويتيين وبإضافة 18.6% من ملكية البنك البحريني لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصل تلك النسبة الى 65% وهو ما يرجح المبادلة بالأسهم بدلا من الكاش.

وبمقارنة المؤشرات المالية التي تشير لقيمة حقوق المساهمين في كل بنك أشار التقرير الى ان العائد على حقوق مساهمي البنك الأهلي المتحد افضل وهو ما يتوقع ان يحسن العائـــد على حقوق مساهمي بيت التمويـــل الكويتي.

كذلك ذكر التقرير ان العائد على الأصول لبيت التمويل الكويتي سوف يتحسن بشكل كبير بعد استحواذه على أصوله تدر ربحـــا بشكل أكبر من أصول بيـــت التمويـــل الحاليـــة.

أبرز ما قالته «اتش اس بي سي» عن الاندماج

1- تحسن متوقع في ربحية بيت التمويل الكويتي رغم زيادة عدد الأسهم.

2- الاندماج يضيف أصولا تدر أرباحـا بعائـد أعلى من الوقت الحالي.

3- فرصة تاريخية لدخول «بيتك» للسوق المصري الكبير.

4- النفقات التشغيلية ستنخفض لدمج بعض العمليات والفروع.

5- سيولة ضخمة لدى «بيتك» تمكنه من التعامل مع كل سيناريوهات الاندماج.

6- 221 مليون دينار ربح متوقع لـ «بيتك» بحلول 2019.