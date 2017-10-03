السوق القطري لأدنى مستوياته في 5 سنوات خلال سبتمبر

مؤشر قطر 20 سجل خسائر على مدى 11 جلسة متتالية

11 % تراجع التداولات الشهرية بالبورصات الخليجية إلى 18 مليار دولار

20 % نمواً شهرياً بعدد الأسهم المتداولة بالسوق الكويتي إلى ملياري سهم

سهم «زين» الأكثر تداولاً خلال سبتمبر بقيمة 67 مليون دينار



قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان تداولات الفترة التي أعقبت عطلة عيد الأضحى المبارك لم تنجح في رفع معنويات المستثمرين في سبتمبر 2017 مع تراجع أغلبية المؤشرات خلال الشهر.

وسجل السوق القطري أدنى مستوياته في 5 سنوات، حيث بدأ النزاع الديبلوماسي القائم في التأثير على نمو الشركات، وشهد مؤشر قطر 20 أطول فترة من التراجعات مع تسجيله لخسائر على مدى 11 جلسة متتالية.

كما تراجعت الأسواق الإماراتية وشهد مؤشر سوق أبوظبي العام خسائر للشهر الثاني على التوالي في حين فقد سوق دبي المالي نسبة 2% من قيمته ليعود مجددا لنفس مستوياته عند بداية العام.

ومن جانب آخر، انفرد سوق مسقط بتحقيق نمو ملحوظ خلال الشهر إلا انه يبقى أكثر الأسواق تراجعا بعد السوق القطري من حيث معدل التراجع منذ بداية 2017 حتى تاريخه بفقده نسبة 11.2% من قيمته.

أما بالنسبة للسوقين السعودي والكويتي، فقد شهدا ارتفاعات هامشية على خلفية توقعات الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية والتي أبقت المستثمرين في حالة ترقب في انتظار قرار الجهة المنظمة.

وارتفع متوسط التداولات اليومية خلال الشهر بعد أن بلغ أدنى مستوياته الشهر الماضي، وان كان اجمالي التداولات الشهرية قد تراجع على خلفية انخفاض عدد جلسات التداول خلال الشهر. حيث تراجع اجمالي قيمة التداولات الشهرية بنسبة 11.2% وبلغ 18.2 مليار دولار بعد ان شهدت معظم الأسواق نموا ثنائي الرقم في قيمة التداولات على أساس شهري. وظل التركيز على اختيار الأسهم القيادية كما يتضح من تداولات البورصة الكويتية، مع ارتفاع مؤشر الكويت 15 بنسبة 1.3%.

السوق الكويتي

ظلت المؤشرات الكويتية ثابتة خلال سبتمبر 2017 في اعقاب المكاسب التي حققتها خلال الشهرين الماضيين وتركزت التداولات على الأسهم القيادية الكبرى مع استمرار نفس الاتجاه الذي عاصرته على مدى الأشهر الأخيرة.

وسجلت أنشطة التداول في البورصة الكويتية أعلى مستوياتها على مدى 4 أشهر، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 20% وبلغت 2.1 مليار سهم مقابل 1.7 مليار سهم تم تداولها في أغسطس 2017.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل الثلث وبلغت 426 مليون دينار مقابل 320 مليون دينار للشهر السابق. علاوة على ذلك، فان هذا الارتفاع في أنشطة التداول تم تسجيله على الرغم من انخفاض عدد الجلسات خلال الشهر (17 جلسة تداول في سبتمبر 2017 مقابل 22 جلسة في أغسطس 2017) الأمر الذي أدى إلى ارتفاع متوسط كمية وقيمة التداولات الشهرية بنسبة 55% و72%، على التوالي.

وتصدر سهم زين قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة خلال الشهر بتداولات بلغت قيمتها 67.2 مليون دينار، تبعه سهما بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بتداولات شهرية بلغت قيمتها 63.5 مليون دينار و43 مليون دينار، على التوالي.

وجاء تسجيل سهم بيت التمويل الكويتي لمعدلات مرتفعة من التداولات على خلفية انباء صحافية تشير إلى قيام هيئة الاستثمار بتعيين مستشار عالمي لدراسة اندماج «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد.

وتصدر سهم شركة الامتياز للاستثمار قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث الكمية، والذي حل رابعا من حيث قيمة التداولات على السهم التي بلغت 35 مليون دينار أو ما يعادل 194 مليون سهم. وتبعه سهمي البنك الأهلي المتحد (البحرين) وزين بتداولات بلغت 134 مليون سهم و130 مليون سهم، على التوالي.

أما بالنسبة لقائمة أكثر الأسهم ارتفاعا فقد جاء في صدارتها سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنمو شهري بلغت نسبته 33% وان كانت التداولات على السهم محدودة.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة لهذا الشهر سهم شركة التمدين الاستثمارية والوطنية العقارية بنمو بلغت نسبته 12.9% و12.4%، على التوالي. من جانب آخر، كان سهم مجموعة الخليج للتأمين ضمن أكثر الأسهم القيادية تراجعا خلال الشهر بخسائر بلغت نسبتها 11% بعد ان كان أكثر الأسهم ارتفاعا الشهر السابق، تبعه سهم بنك وربة بفقده نسبة 6% من قيمته.

وفي أحد أكبر التطورات لبورصة الكويت، قررت فوتسي ترقية السوق إلى الأسواق الناشئة الثانوية في تقييمها السنوي على أساس الإصلاحات التي قامت بها الهيئة خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن تجلب هذه الترقية تدفقات نقدية سلبية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار، ومن المتوقع أيضا أن تكون إيجابية بالنسبة للأسهم القيادية في البورصة.

السوق السعودي

سجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودي نموا هامشيا في سبتمبر 2017 بعد التذبذب الذي شهده خلال الشهر. فبعد الانطلاقة الإيجابية التي شهدها المؤشر في البداية، وقع تحت ضغط الاشاعات المروجة لصعوبة انضمام المملكة لمؤشر فوتسي بنهاية الشهر. إلا ان ارتفاع المؤشر بنسبة 0.7% خلال آخر جلسة تداول لشهر سبتمبر دفع المؤشر إلى خارج المنطقة السلبية ليحقق مكاسب هامشية بنسبة 0.3% بعد أن كان متراجعا بنسبة 0.4%. ويعود الفضل في هذا الارتفاع الذي شهده السوق خلال آخر جلسة تداول إلى شركات التأمين على السيارات بعد اعلان السعودية عن السماح للسيدات بالقيادة.

وشهدت أنشطة التداول تراجعا حادا خلال الشهر على خلفية انخفاض عدد جلسات التداول، حيث تراجع اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بحوالي الثلث وبلغت 2 مليار سهم مقابل 2.9 مليار سهم في أغسطس 2017، في حين تراجعت قيمة التداولات بنسبة 17% وبلغت 49.9 مليار ريال سعودي مقابل 60.2 مليار ريال سعودي. وتصدر سهم بنك الانماء (+3.4%) قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث كمية وقيمة التداولات الشهرية بتداول 386.6 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال سعودي.

وحل سهم البنك السعودي الفرنسي (-2.6%) ثانيا من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بتداول 198.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال سعودي. وقد تراجع سعر السهم بعد تداول انباء عن قيام الشريك الفرنسي كريدي اجريكول ببيع حوالي نصف حصته في البنك لشركة المملكة القابضة. كما حل سهم سابك بالمرتبة الثالثة خلال الشهر بقيمة تداول وقدرها 5.8 مليار سعودي.

وعلى صعيد القطاعات المتقدمة، جاء مؤشر قطاع الاعلام في الصدارة بنمو بلغت نسبته 7.3% تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية بنمو بلغت نسبته 3.4% و3.3% لقطاع الخدمات التجارية والمهنية. اما على صعيد القطاعات المتراجعة فقد تصدرها مؤشر قطاع الأغذية بفقده نسبة 6.7% من قيمته تبعه قطاعا الاتصالات والأدوية بتراجع بلغت نسبته 4.0% و3.8% على التوالي. وحافظ مؤشر قطاع البنوك ذو القيمة السوقية المرتفعة على مستواه دون تغير بنمو هامشي بلغت نسبته 0.1%. وضمن أسهم البنوك، قابل تراجع سهمي البنك الأهلي التجاري (-1.9%) والراجحي (-1.0%) نمو قوي لسهم بنك الجزيرة (+10.2%) وبنك الرياض (+4.9%) والسعودي البريطاني (+4.6%).

سوق ابوظبي

كان مؤشر أبوظبي العام ضمن المؤشرات الخليجية المتراجعة بفقده 1.6% من قيمته بنهاية شهر سبتمبر 2017. وقد انهى المؤشر تداولاته عند مستوى 4397.40 نقطة وظلت عوائده سلبية منذ بداية العام حتى تاريخه. كما اتجه أداء المؤشرات القطاعية نحو التراجع وكان مؤشر قطاع الخدمات الأسواء أداء بتراجع بلغت نسبته 5.3% على أساس شهري نظرا لتأثره بخسارة سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق لنسبة 12.9% من قيمته وتراجع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواقع 10.8%، تبعه مؤشر قطاع الاتصالات بخسائر بلغت نسبتها 3.9% على أساس شهري بعد تراجع سهم اتصالات بنسبة 3.9% على أساس شهري وفقد سهم اريدو لنسبة 11.1% من قيمته.

في ذات الوقت تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.8% على أساس شهري فيما يعزى لفقد سهم مجموعة أغذية لنسبة 3.3% من قيمته على أساس شهري في سبتمبر 2017. كما تراجعت اسهم مجموعة البنوك بنحو 1.3% على أساس شهري، حيث فقد سهم بنك أبوظبي الأول نسبة 1.9% من قيمته فيما تراجع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.7%.

سوق دبي

واتخذ سوق دبي المالي نفس النهج في سبتمبر 2017 وشهد اتجاها تراجعيا ليصبح اداؤه منذ بداية العام حتى تاريخه بالكاد ايجابيا. حيث تراجع المؤشر بنسبة 2.0% على أساس شهري واغلق عند مستوى 3563.99 نقطة. وكان الأداء القطاعي سلبيا بصفة عامة باستثناء قطاعي الخدمات والصناعة. حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.0% على أساس شهري في حين استقر مؤشر قطاع الصناعة دون تغير يذكر. من جانب آخر، مني مؤشر قطاع الاتصالات بأعلى نسبة خسائر بفقده نسبة 4.8% من قيمته مع تراجع سعر سهم دو للاتصالات بنفس النسبة وفقد سهم شركة هيتس تيليكوم لنسبة 9.9% من قيمته على أساس شهري.

في الوقت ذاته تراجعت أسهم قطاع التأمين حيث فقد مؤشر القطاع نسبة 4.8% من قيمته وتبعه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بخسائر شهرية بلغت نسبتها 2.9%، إلا انه رغما عن ذلك يظل واحدا من أفضل القطاعات أداء منذ بداية العام حتى تاريخه (+7.0%). وكان سهم مجموعة إعمار مولز هو المسؤول الرئيسي عن هذا التراجع نظرا لخسارته نسبة 5.3% على أساس شهري في حين شهد سهم شركة داماك العقارية تراجعا بنسبة أعلى بلغت 5.9% في سبتمبر 2017. وتراجعت أنشطة التداول من حيث كلا من الكمية والقيمة المتداولة خلال الشهر، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 28.3% بتداول 2.62 مليار سهم في حين تراجعت قيمة التداولات الشهرية بنسبة 32.3% لتصل إلى 3.7 مليار درهم اماراتي.

السوق القطري

كان مؤشر قطر 20 مرة أخرى الأسوأ أداء خليجيا في شهر سبتمبر 2017 ويظل كذلك الأسوأ أداء في المنطقة من حيث عوائده منذ بداية العام حتى تاريخه. وأنهت كافة المؤشرات القطاعية تداولات الشهر في المنطقة الحمراء. وقد خسر مؤشر قطر 20 نسبة 5.6% من قيمته على أساس شهري واغلق عند مستوى 8312.43 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم الأكثر شمولا وفقد نسبة 5.1% من قيمته على أساس شهري في سبتمبر 2017. واتسم معامل انتشار السوق بالتراجع مع تسجيل 27 شركة لخسائر شهرية في حين ارتفعت أسعار 15 سهما فقط هذا الشهر.

وكان مؤشر قطاع التأمين هو الأكثر تراجعا بخسائر شهرية بلغت نسبتها 15.7%، حيث فقد سهم شركة قطر للتأمين 20.7% من قيمته على أساس شهري كما تراجعت أسعار بقية أسهم مؤشر القطاع. وجاء مؤشر قطاع المواصلات ثانيا بخسارته 9.8% على أساس شهري مع تراجع كافة مكونات المؤشر وفقد سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) نسبة 7.1% من قيمته على أساس شهري. في الوقت ذاته تراجع مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.3%، حيث تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني بنسبة 6.6% على أساس شهري، تبعه سهم مصرف الريان الذي مني بخسائر شهرية بنسبة 2.7% في سبتمبر 2017.

السوق البحريني

تراجع مؤشر البحرين العام، والذي يعد أحد أفضل المؤشرات اداء منذ بداية العام حتى تاريخه، للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2017، وان كان بمعدل مقبول. حيث أنهي المؤشر تداولات الشهر متراجعا بنسبة 1.5% على أساس شهري بنهاية الشهر الجاري.

وقد اذيعت انباء عن قيام البحرين بتسعير إصدارها من السندات المكونة من ثلاثة شرائح بقيمة 3 مليارات دولار أميركي وتتضمن صكوكا لمدة سبع سنوات ونصف السنة بقيمة 850 مليون دولار أميركي عند نسبة 5.25%. كما يتضمن الإصدار سندات تقليدية بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي و900 مليون دولار أميركي لأجل 12 عاما و30 عاما، على التوالي. وفاق الاقبال على تلك الإصدارات التوقعات وتجاوزت القيمة النهائية لطلبات الاكتتاب المعروض بحوالي خمسة أضعاف.

السوق العماني

سجل السوق العماني افضل اداء شهريا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2017 مع ارتفاع مؤشر مسقط 30 بنسبة 1.7% خلال الشهر، محققا نموا شهريا للشهر الثاني على التوالي بعد ان تراجع على مدى الخمسة أشهر الماضية. وقد ساهمت كافة المؤشرات القطاعية في هذا النمو مع تحقيق مؤشر قطاع الصناعة لنمو بنسبة 4.3% تبعه قطاع الخدمات والقطاع المالي بنمو بلغت نسبته 3.3% و0.8%، على التوالي.

كما انتعشت أنشطة التداول مع تخطي كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة أعلى مستوياتها منذ عدة اشهر على الرغم من عطلة العيد. حيث بلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر أعلى مستوياتها على مدار سبعة أشهر ليصل إلى 278 مليون سهم مسجلا نموا شهريا بحوالي الثلث. وبالمثل تخطت قيمة التداولات الشهرية اعلى مستوياتها منذ ستة اشهر وبلغت 56 مليون ريال عماني وان كان نموها متواضعا على أساس شهري بنسبة 5.6% فقط.