استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين، عند مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.353 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.400 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.309 دينار فيما ظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي منطقة اليورو انخفض سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الدولار الأميركي على نطاق واسع خلال تداولات امس الاثنين وذلك بعد الأحداث الأمنية في اسبانيا عقب حملة استفتاء على استقلال مقاطعة (كاتالونيا) الإسبانية مما اثر سلبا على معنويات المستثمرين.

فيما سجل الدولار الامريكي اقوى اداء اسبوعي أمام باقي العملات الرئيسية منذ بداية العام مع تجدد التوقعات بأن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوافز المالية التي تعهد بها.