تستضيف شركة «هواوي» للاتصالات، للعام الثاني على التوالي «يوم الابتكار» الذي ينطلق تحت شعار «الاستكشاف يضيء طريقنا نحو الأمام».

ومن المقرر أن تطلق الشركة «يوم هواوي للابتكار في الشرق الأوسط» في اليوم الأول من معرض جيتكس 2017 في قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي لتسلط الضوء على دور الابتكارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في قيادة مسيرة التحول الرقمي وتأسيس الاقتصادات المستدامة القائمة على المعرفة في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد «يوم هواوي للابتكار في الشرق الأوسط» جزءا من المبادرة العالمية الهادفة إلى استعراض أهم المستجدات في عالم تقنية المعلومات والاتصالات.

وتهدف هذه الفعالية في منطقة الشرق الأوسط إلى توفير منصة التواصل المناسبة وتسريع مسيرة التحول الرقمي بما يعزز مكانة المنطقة الرائدة في عالم الابتكار الرقمي.

ويسلط يوم الابتكار لهذا العام الضوء على ما تمتلكه منطقة الشرق الأوسط من إرث عريق في مجال الابتكار والانفتاح والعمل والقيم التي تتماشى مع رسالة «هواوي».

كما تعكس فعالية هذا العام أهمية هذه القيم المشتركة وروح التعاون التي تعتمدها الشركة لتنفيذ عملياتها في المنطقة.

ويشار إلى أن «هواوي» ستعرض في إطار هذه الفعالية تقريرا بعنوان «الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات سيعزز مؤشرات أداء القطاع الحكومي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة» وهو عبارة عن دراسة تتناول أثر التقنيات الرقمية في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط.

وتبحث هذه الدراسة التي طورت بالتعاون بين «هواوي» وأهم شركة في مجال الاستشارات العالمية في عدد من أهم المواضيع ذات الصلة بدءا من الحكومة الذكية وحتى الحلول المتنقلة وكذلك تقييم المستوى الذي وصلت إليه الحكومات الرقمية في المنطقة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية.

كما تتضمن هذه الدراسة أيضا التوقعات المستقبلية وتحدد أهم الفرص التي تلوح في أفق مسيرة تطوير القطاع العام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن تطرح هذه الفعالية على طاولة النقاش مواضيع مهمة مثل رفع سوية الإمكانيات الرقمية لقيادة مسيرة تنمية أهم القطاعات ودور الحكومات في تشجيع الابتكار في تقنية المعلومات والاتصالات وتحقيق أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لجدول أعمال الرؤى الوطنية وطرق استفادة القطاعات الهامة في منطقة الشرق الأوسط من التقنيات الجديدة.

كما ستتخلل الفعالية كلمة موجزة يلقيها يوجو فالينتي، الرئيس التنفيذي لمعرض برشلونة للمدن الذكية في العالم.

وستتضمن الفعالية جلسة نقاش بحضور أهم الشخصيات من مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم والاتصالات والخدمات المصرفية والمالية بهدف البحث في دور تقنية المعلومات والاتصالات في تطوير الشركات وتحقيق التنمية التجارية وتسليط الضوء على أثر الابتكارات في تطور الاقتصادات وتحقيق الرؤى الوطنية للحكومات.

وفي معرض تعليقه على إطلاق يوم «هواوي» للابتكار، تحدث تشارلز يانغ، رئيس «هواوي» الشرق الأوسط، قائلا: «تمتلك منطقة الشرق الأوسط سجلا عريقا في مجال الاستكشاف والابتكار فقد صدرت هذه المنطقة الجبر إلى العالم وتأسست أول جامعة على أرضها.

وتشهد هذه المنطقة حقبة جديدة تتيح لها فرصة استرداد مكانتها الرائدة في هذه المجالات وقيادة مسيرة التحول الرقمي».

وعن دور «هواوي» في المنطقة، تحدث تشارلز قائلا: «نعمل في هواوي جاهدين لنوفر لشركائنا في المنطقة كل ما يحتاجون إليه لبلوغ مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ رؤيتهم الوطنية من خلال إطلاق المبادرات الذكية وبناء الاقتصادات القائمة على المعرفة وتوسيع رقعة امتداد النظام الإيكولوجي الشامل والرقمي في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع تشارلز قائلا: «نؤمن في هواوي بأن منطقة الشرق الأوسط ستبقى أحد الأسواق المهمة التي تتيح لنا فرصة المشاركة بدور فاعل في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال بلوغ مسيرة التحول الرقمي في أهم القطاعات وتحسين الكفاءات وإحداث نقلة نوعية في طريقة عيش وتواصل الأفراد في هذه المنطقة.

يتيح لنا يوم الابتكار في هذا العام فرصة استعراض أهم التطورات بصفتنا شركاء في مسيرة الاستكشاف والابتكار المستقبلية».