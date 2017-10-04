النقيب: البنك يحرص على نشر الثقافة المصرفية وصقل الكفاءات والقدرات للمتدربين

منحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرتبة الأولى لبنك الكويت الوطني لمساهمته في إنجاح برنامج تدريب القانونيين الكويتيين حديثي التخرج والذي تم للعام التاسع على التوالي، وذلك خلال حفل تكريم الجهات المشاركة تقديرا لدوره الرائد في خدمة المجتمع وسياسته الهادفة إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية.

وكان بنك الكويت الوطني قد شارك في البرنامج التدريبي بهدف إكساب المشاركين مزيدا من المهارات العملية والخبرات الفنية المصرفية التي يستفيدون منها مستقبلا في عملهم القضائي.

وبهذه المناسبة، قالت مساعدة المستشار القانوني العام بمجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني المستشارة فريدة النقيب إن حرص البنك على المساهمة في البرامج التدريبية الموجهة للشباب الكويتي حديثي التخرج للعام التاسع على التوالي، يأتي إيمانا منه بمدى أهمية الاستثمار في الكوادر الكويتية الشابة، وإكسابها المهارات اللازمة للقيام بدورها الإيجابي في خدمة المجتمع.

وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعى بنك الكويت الوطني لنشر الثقافة المصرفية ولتعريف المتدربين بأساسيات العمل المصرفي بشكل عام، مشيرة إلى أن البنك شرع منذ سنوات وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تنفيذ خطة مدروسة لتدريب الصفوة من حديثي التخرج من القانونيين عبر هذا البرنامج الذي يوفر لهم تعلم المهارات العملية والخبرات الفنية القانونية في المجال المصرفي بما يعمل على إثراء معارفهم وتنمية مهارتهم.

وأفادت بأن البرنامج تضمن أيضا حضور المتدربين مع محامي البنك في جلسات المحاكم للتعرف عن كثب على نظم وإجراءات التقاضي. ولفتت إلى أن جهود ومتابعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أسهمت وبشكل ملحوظ في إنجاح هذا البرنامج.

وأضافت أن الوطني حصل على المرتبة الأولى في عدة سنوات سابقة، وأنه لا يدخر جهدا في تدريب الشباب الكويتي الطموح، وذلك من خلال التعاون مع كل مؤسسات الدولة إدراكا منه لأهمية النهوض بمسؤوليته الاجتماعية، وتحقيقا لرسالته الرائدة في مجال خدمة المجتمع.

ويعد «برنامج المتدربين القانونيين» جزءا لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني، ويندرج ضمن العديد من المبادرات التدريبية والبرامج السنوية التي يطلقها البنك للكوادر الوطنية والمعدة وفقا لمعايير منهجية وعلمية متطورة، حيث تعكس هذه المبادرات الرؤية العميقة للبنك تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر الواعدة.