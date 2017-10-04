مزايا عديدة تشمل 5 سنوات لكل من الكفالة والخدمة والصيانة والمساعدة على الطريق

أعلنت شركة أودي الكويت، ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات عن إطلاق احدث عروضها الاستثنائية لنهاية موسم الصيف.

ويقدم العرض الجديد للعملاء ممن يشترون طرازات مختارة من سيارات أودي الجديدة العديد من المزايا التي تشمل 5 سنوات كفالة، 5 سنوات خدمة، 5 سنوات صيانة و5 سنوات مساعدة على الطريق.

وفي سياق تعليقه على العرض، قال طارق الشافعي، مدير عام شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات: تتمتع أودي ببصمة مميزة وأداء قوي في الكويت، كما تواصل طرح مجموعة مميزة من الطرازات وذلك في إطار مساعي الشركة لتلبية احتياجات وأذواق مختلف شرائح العملاء، ولا شك أن عرضنا هذا سيشجع الكثيرين لشراء إحدى سيارات أودي الفاخرة.

ويتاح العرض على طرازات مختارة من أودي تتضمن سيارات A4 إلى A8 الفاخرة، بالإضافة إلى فئة Q المتعــددة الاستخدامات مثل Q3 وQ5 وQ7 ذات المقاعد السبعة.

ويمتد العرض أيضا ليشمل سيارة Audi A5 Sportback و Audi A5 Coupe الجديدة التي تعتبر تجسيدا حقيقيا لمفهوم السيارة الرياضية الأنيقة، حيث تجمع Audi A5 Sportback فــــي تصميمها عناصر الشكل الانسيابي لسيارة الكوبيه مع التصميم العملــــي لسيارة سيدان كبيــــرة، ويتميـــز هذا الطراز الجديد ذو الخمسة أبـــــواب بهيكــــل جديــد أخف وزنـا من سابقــه، ويشتمل على نظام معلومات وترفيه مبتكر ومحدث بالإضافة إلى ديكوره الداخلي الفخم.

وتم تزويد السيارة بشاحن توربيني ومحرك من 4 أسطوانات بسعة 2 ليتر قادر على إنتاج قوة تبلغ 252 حصانا وعزم دوران 273 نيوتن متر لتنطلق من السكون إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.3 ثوان فقط.

ويشار إلى أن Audi A5 Sportback الجديدة وكامل مجموعة سيارات أودي تتوفر في معرض أودي الجديد في الشويخ الصناعية.