العنزي: المعارض المستمرة في «الكويتية» لاقت نجاحاً واستحساناً كبيرين من قبل الموظفين

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مؤسسات الدولة المختلفة بقطاعيها العام والخاص والتي من ضمنها المؤسسات المصرفية، أقام بنك وربة معرضا مصرفيا في المبنى الرئيسي للخطوط الجوية الكويتية وذلك لتقديم خدماته المصرفية والتمويلية للعملاء من موظفي الكويتية.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي ان المعارض المستمرة في «الكويتية» لاقت نجاحا واستحسانا كبيرين من قبل الموظفين، ما جعل من موقعها منصة للبنوك والشركات الكبرى للترويج عن منتجاتها في العروض التجارية والمعارض وفرصة فريدة لتحقيق المبيعات من خلال هذا التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة.

وأكد العنزي ان المعارض التي توفرها «الكويتية» تساعد البنوك والشركات الأخرى بمختلف مجالاتها على إيجاد عملاء جدد وتحقيق ربحية وإقامة شبكة جديدة من العلاقات والترويج لأنفسهم بإيجاز، وهو من الأهداف الاستراتيجية للكويتية بدعم القطاعات التجارية في الدولة بهدف زيادة نسبة الربحية لجميع الشركات.

كما أكد ان الكويتية من خلال توفير هذه الفرصة التسويقية فإنها تسعى لتوثيق علاقاتها مع المؤسسات المصرفية الإسلامية ومنها بنك وربة لمساعدة هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها التسويقية والاستراتيجية.

وختم العنزي القول ان البهو الرئيسي في مبنى الكويتية يعتبر احد اكثر الاماكن حيوية ويملك مقومات فعالة ومساحة كبيرة في استخدامه لتسويق المنتجات والسلع وإقامة المعارض للشركات الأخرى بمختلف انواعها، والكويتية تفتح المجال لكل المؤسسات المصرفية والبنوك الراغبة في استعراض منتجاتها المالية وتقديم ادواتها المصرفية للجميع، كما انها ترحب بجميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الاهلي وستستمر في توفير الاماكن والمساحات لإقامة المعارض في مبناها الرئيسي في الضجيج، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه المؤسسات والتزامها الأدبي نحو دعم المؤسسات والشركات بما يتوافق مع إمكانياتها المتوافرة.